Un gran grupo que busca nivel para la competición

Marianela Gariboglio y Gisela Diez son las encargadas de llevar adelante el imponente grupo de patín del Club Atlético Talleres.

Ya pasó la pretemporada, arrancó en febrero, y ahora se comienza a pensar en la competición provincial.

Ovación estuvo en la pista del Rojo y dialogó con las profesoras respecto de las expectativas para este 2018. "Arrancamos muy bien el año. En febrero comenzamos con la pretemporada del grupo de competición y precompetición que son las chicas que van a representar al club Talleres a nivel provincial este año. También arrancamos con el grupo inicial que son las pequeñas que recién arrancan a patinar", dijo Gariboglio.

"Tenemos cerca de 60 a 70 chicas. Es un gran número el que tenemos y se van sumando siempre a medida que van pasando las prácticas. Se acercan más chicas y vamos sumando a cada uno de los grupos", contó Diez en su primera impresión.

Los objetivos del grupo están centrados fundamentalmente en ser parte de las citas provinciales, y si es posible hacerlo de buena manera para dejar bien en alto los colores de la entidad. "La meta es practicar para los torneos que tienen las chicas. Son alrededor de cuatro competencias en el año. Le estamos metiendo a la preparación física, que es muy importante ara el patín. Y después sumar aspectos técnicos en las horas que tienen durante la semana".

"Las chicas están divididas en tres grupos. Las chiquitas del grupo inicial entrenan los martes y jueves una hora, las chicas de precompetición lo hacen los martes y jueves una hora más los sábados a la mañana y las de competición lo hacen los lunes, miércoles a la siesta y sábados por la mañana", repasó Gisela el cronograma de trabajo que tiene el Rojo.

Está claro que el club tiene diversos niveles. Hay quienes están aprendiendo, quienes son más regulares en su andar y otras que se destacan por su calidad de competencia. En este sentido Marianela explicó: "Es por eso que dividimos los grupos. El inicial es de 4 años y tenemos de todas las edades de 14 a 15 años porque siempre hay quienes siguen arrancando. El grupo pre es aquel que recién arranca a competir y las de competición son las chicas que están más metidas en los torneos".

La novedad que tiene Talleres, además de los grupos antes mencionados, es la inclusión de las mamis. En este sentido Diez contó: "Esto se fue dando porque las mamás de las nenas que patinan comenzaron a motivarnos y nos acercaron la propuesta de comenzar. A raíz de ello se fueron acercando otras chicas que ya han sido patinadoras y con ellas complementamos el grupo de mamis patín".

Si bien no son adultas mayores, está claro que las mamis deben tener un entrenamiento especial por su trabajo o por su calidad de madre. No es fácil retomar la actividad o arrancarla de cero cuando se tienen otras obligaciones, pero con ganas todo se puede. "Es muy divertido. La pasamos bien con las mamis. Ellas la pasan bien y es algo nuevo también. Algunas ya patinaron y otras no. Pero a todas les gusta porque es un sueño que siempre tuvieron", cerró Marianela.