Un gran fin de semana para Lautaro Comas

En el primer semestre de la temporada 2019/20 de la Superliga Argentina de Fútbol Lautaro Comas se sacó la mufa y pudo celebrar su primera conquista en Primera División. Esa anotación anotada en la victoria de Patronato sobre Independiente por 1 a 0 la brindó mayor tranquilidad al Gordo, que se afianzaba en la alineación titular del Rojinegro. Pero una lesión muscular lo marginó del equipo tras el empate ante Lanús. Tres capítulos después regresó a escena para actuar ante Racing, pero volvió a resentirse de la ruptura fibrilar sufrida en el cotejo ante el Granate.

Desde el cuerpo médico fueron claros con el futbolista. Su año en las canchas había terminado. Comas masticó la bronca. Observó los últimos juegos del 2019 desde el sector de plateas. Se preparó para afrontar una gran pretemporada y desde ahí recuperar terreno. “Sufrí mucho cuando los médicos me bajaron el pulgar sobre el cierre del 2019”, confesó Comas, quien se respaldó en su familia para fortalecerse anímicamente.

En el reinicio de la Superliga Comas reapareció en el 11 inicial. El portador de la camiseta número 7 del Santo fue la gran figura en el empate en tres goles ante Banfield del pasado domingo. Anotó el primer tanto del encuentro. Luego asistió a Cristian Tarragona en el segundo festejo entrerriano. Sobre la hora generó la infracción que a los de barrio Villa Sarmiento le permitió alcanzar la paridad a través de un penal convertido por Christian Chimino.

“Estaba convencido que iba a volver mejor que nunca. Espero que este sea el camino de la gloria”, se entusiasmó Lauti, en diálogo con Ovación.

Comas vivió un fin de semana feliz. Y no sólo por lo que él desplegó en el campo de juego del estadio Florencio Sola. Dos días antes del choque ante El Taladro disfrutó de una gran actuación de Román, uno de sus hermanos, quien anotó dos tantos en la goleada de la reserva del Rojinegro ante Banfield, por 4 a 1.

“Cerré un finde muy bueno”, describió Lauti, quien en territorio bonaerense contó con el respaldo de su hermano, su novia, suegro y cuñada. “Siempre digo que si mi familia está bien, y más que nada mis hermanos que la pelean mucho, para mi es un premio. Me puse muy contento por él y él se pone muy contento conmigo. Quiero que él cumpla mucho más de lo que voy cumpliendo con Patronato”, deseó.

Sobre el cierre del 2019 y en los primeros días del 2020 Lautaro y Román compartieron algunos entrenamientos con el plantel profesional. El anhelo del hermano mayor es disputar un encuentro juntos con la camiseta de sus amores. “Jugar con él es un sueño a cumplir. Román tiene todas las condiciones para jugar en Primera División. Lo voy acompañar siempre que él me necesite para que cumpla su sueño, que será un orgullo para la familia”.

Por otro lado, Comas le dio valor a la unidad que el Rojinegro rescató en la última jugada en el sur del conurbano bonaerense. “Ganamos un punto porque supimos levantarnos ante la adversidad. Además hubo momentos en los que jugamos bien”, valorizó. Luego agregó. “Nos dimo un envión en la adversidad. Anímicamente regresamos con un gran punto. Ahora hay otro Patronato y esperemos que ante Arsenal dejemos los tres puntos en casa”, aspiró.

Lauti no quiso pasar por alto la confianza que el entrenador le brindó durante la pretemporada. “Gustavo (Álvarez) me dio mucha confianza. No pude estar a la par del grupo cuando él asumió. Fue de a poco metiéndome en el equipo. Me supo llevar bien y le estoy muy agradecido porque confía en mi”, resaltó.

En la previa del partido ante Banfield Álvarez había indicado que Comas podía dar el despegue si se serenaba al momento de ingresar al área. ¿Comenzó a desplegar las alas?: “Primero está el equipo. Lo importante es mantener la categoría. Si me tengo que ir para progresar, que sea con Patronato en Primera División”, cerró.