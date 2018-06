Un gran encuentro en Colonia Avellaneda

Carolina Wasinger es la entrenadora del grupo de gimnasia artística que entrena en el Centro Cultural de Colonia Avellaneda y que pertenece al Artística Deportiva Destrezas Gym. Hoy, en aquella localidad, se realizará un encuentro amistoso que tendrá además de los locales la participación del Club Estudiantes de Paraná.

La profesora habló con Ovación y brindó más detalles al respecto. "Organizamos este evento que es un amistoso y para ello me puse en contacto con las profesoras del CAE. Las chicas querían hacer algo porque es el segundo año que están con gimnasia artística deportiva. No participaron en ningún evento, ni siquiera amistoso y tienen intenciones de hacerlo, el día de mañana, a nivel federativo entonces nos pareció bueno hacer algo social e involucrar la comuna de Colonia Avellaneda que no tiene mucha actividad deportiva", confesó y agregó: "Nosotros hemos viajado a Paraná a distintos eventos ya que nos invitaron. La idea es esa para hoy. Juntar a los chicos y demostrarles que se puede hacer una actividad acá en Colonia. Queremos que vean que puedan participan en torneos ya que el calendario de este deporte no tiene mucha actividad. Queremos que tengan más movimiento, uno o dos eventos anuales todo a nivel escuelita y que puedan tener sus premios y diplomas porque todos los chicos esperan eso. El esfuerzo es grande y se lo merecen".

La cita es a las 9.30 y las actividades son variadas. "El evento es en Avenida Patat y Ruta 12 en el Complejo Leguan, es nuevo y nosotros lo inauguramos así que las expectativas son grandes por parte de todos, de los duelos y de los padres. Es desde las 9.30 con un desfile inaugural y después los chicos comenzarán a competir. Hay dos shows y un grupo de bebes que hará un baile rítmico con cintas. También habrá un grupo de folclore que trabajan en el área de cultura de San Benito. Luego todos los chicos participan en sus categorías recibiendo cada uno su trofeo y un diploma avalado por el Consejo Deliberante".

Respecto del área competitiva, el grupo de Wasinger sorprendió y hoy es una de las referencias de Entre Ríos. "El 23 y 24 de julio los chicos que compiten tienen su segundo Provincial y después de ahí vamos al Nacional. Van los primeros 12. El Nacional es en Rosario el 24 y 25 de noviembre así que hacemos este evento para juntar fondos para ayudar a las 25 nenas que viajan. Hasta ahora desde el primer provincial venimos terceros en la provincia así que estamos muy contentos porque no esperábamos ese nivel".

Carolina hace mucho tiempo que es profe, pero su desembarco en Colonia se dio hace 4 años. "Yo hace muchos años que estoy en la gimnasia deportiva, pero hace cuatro años que doy clases en el Centro Cultural de Colonia Avellaneda. Hay chicos a partir de los 3 años hasta los 15 o 16 más o menos. Tenemos un grupo incluso de mamis gym que hicieron gimnasia antes y otro que se engancharon de grandes haciendo acrobacias. Tenemos un buen nivel, nos va espectacular y la gente de Colonia nos acompaña".









Las más pequeñas serán protagonistas





El gimnasio tiene niñas que arrancan desde los 3 años y que hoy tendrán una participación especial en lo que será en encuentro de Colonia Avellaneda donde la gimnasia artística será la estrella.