Un gol en contra, el número 100 en el Mundial de Qatar 2022

El gol número 100 es uno de los tantos atractivos que tienen los Mundiales. Lionel Messi lo convirtió en Rusia 2018 (Argentina vs. Nigeria) y ahora fue el turno de Naif Aguerd en Qatar 2022 (Canadá 1-2 Marruecos). Ambos fueron en la instancia de fase de grupos, pero el último tiene la particularidad de que fue en contra. El tanto de Aguerd significó el segundo de Canadá en la historia de los Mundiales (el primero lo hizo Alphonso Davies vs. Croacia). No llevó el nombre de ninguno de sus jugadores, ya que el centro de Samuel Adekugbe lo rechazó el defensor en el primer palo y se lo coló a Bono, quien solo llegó a rozar la pelota, a los 40 minutos del primer tiempo.