Un futbolista anunció su retiro tras agredir físicamente a su DT

Un futbolista anunció su retiro luego de agredir físicamente a su entrenador luego de ser reemplazado en pleno encuentro. El lamentable hecho sucedió el pasado fin de semana en San Juan en un partido correspondiente al Torneo Regional Federal Amateur.





La acción sucedió en cancha de Colón Juniors, donde el dueño de casa igualaba 0 a 0 ante Sportivo Peñarol en un duelo de equipos sanjuanino. Promediando la segunda etapa el entrenador del conjunto local Ernesto Fullana ordenó la salida de Ricardo Ávila.





Molesto por la decisión del DT, Avila se sentó lejos del banco de suplentes y pateó un botellón con agua. El entrenador se acercó a su dirigido, quien le aplicó un golpe de puño que motivo una hemorragia en su nariz.





"Me tocó salir y me enoje. Fullana me puteó y me pegó una cachetada y yo reaccioné", argumento Avila a Diario Huarpe.





Horas más tarde, el futbolista de 27 años anunció en su cuenta de la red social faceboook su retiro de la actividad

