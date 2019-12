Un ex-Patronato destrozó a Juan Román Riquelme

Oscar Regenhardt es uno de los empleados del fútbol de Boca que no continuará trabajando en el club tras el cambio de dirigencia. Riquelme encabezó el recambio en el fútbol y en las últimas horas, Raúl Cascini fue la persona que tuvo que comunicar la "limpieza" de entrenadores. Además del excoordinador de Patronato, también se le indicó a Rolando Schiavi que no seguirá al frente de la Reserva Xeneize.

Regenhardt, ya informado que no seguirá en el club, se expresó de manera dura con el ídolo de Boca que llegó de la mano de Amor Ameal.

"Vos no podés llegar y arrasar con todo lo que había como si no sirviera. Tengo la satisfacción de que muchas personas me llamaron y me dijeron que fui el único coordinador que llegó y no echó a nadie, sino todo lo contrario", sostuvo Regenhardt en diálogo con Cadena Oh!.

Además, el santafesino reveló que "la comunicación fue muy fría" y lamentó la forma en la que se enteraron acerca de la decisión: "Podría haber hecho una reunión, pero sabiendo que viene de Riquelme, sé que todo lo que hace él, desune". Y disparó munición gruesa contra los que llegarán de la mano de Román: "No tienen idea del fútbol juvenil", cerró.