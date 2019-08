Un ex Decano a juicio por drogas

Algunos en el barrio lo identifican por su apodo: "Máquina". Quienes siguen de cerca el fútbol del interior coinciden en que se trata de un delantero talentoso, con habilidades para convertir. No es casual que haya pasado por varios clubes: Colegiales, Libertad y Santa María de Oro en Concordia, Atlético Paraná, Sarmiento de La Banda de Santiago del Estero, Atlético de Uruguay, entre otros.

Pero Martín Alejandro Muñoz -de él se trata- no sólo es conocido por su trayectoria en los torneos Federal B y C. Algunos lo suelen ver apostado en la puerta de la Municipalidad de Concordia, de la cual es uno de sus proveedores. En el registro que exhibe la página web oficial, figura como prestador de "servicios personales no clasificados" a la comuna.

Otros están al tanto del lado más controvertido de la vida de Muñoz, sus conductas reñidas con la ley, que lo llevaron en varias ocasiones a estar alojado en la Unidad Penal 3. En junio del presente año, el delantero fue uno de los detenidos por la Policía Federal cuando fuera desarticulada la banda de los Francia. Fue llevado hasta la Delegación Chajarí, pero lo liberaron a las pocas horas.

Muñoz en la audiencia de este miércoles

En la mañana de este miércoles 14 de Agosto, Martín Muñoz tuvo que presentarse en los tribunales de Concordia, citado a una audiencia en la que el Juez de Garantías Francisco R. Ledesma resolvió la elevación a juicio de la causa que lo tiene como principal acusado, caratulada "MUÑOZ, MARTÍN ALEJANDRO/LOPEZ, FERNANDO MARIO/ROJAS, NOELIA MARÍA DEL CARMEN/AHTAN, YAMIL LEANDRO NICOLAS s/ COMERCIO DE ESTUPEFACIENTES TENENCIA DE ARMA DE GUERRA".

Vigilancia, fotos, filmaciones y allanamiento

Sin que Muñoz se diera cuenta, el 25 de Junio de 2018 la policía comenzó a vigilar su vivienda, ante la presunción de que allí se desarrollaban tareas de narcomenudeo. El seguimiento incluyó fotos y filmaciones que justificaron un posterior allanamiento, realizado el 7 de septiembre del año pasado.

En el procedimiento, los uniformados no sólo encontraron cocaína y marihuana listas para su comercialización. También sorprendieron a Muñoz en el momento exacto en que llevaba a cabo las tareas de fraccionamiento en el dormitorio de la vivienda ubicada en La Pampa y Cortada Güemes, muy cerca de donde la Policía Federal allanó el 8 de junio último la casa donde la banda de los Francia acumulaba estupefacientes.

Junto a Muñoz, la fiscalía a cargo de José Arias imputó a otras dos personas, Noelia María del Carmen Rojas y el uruguayo Fernando Mario López Somer, por entender que ambos serían socios de Muñoz en el negocio de la venta de drogas.

Presunta tenencia de arma de guerra

Un quinto imputado en la causa es Yamil Leandro Nicolás Ahtan, acusado por la tenencia ilegal de un arma de guerra calibre 38, que los efectivos policiales encontraron al allanar su domicilio, en calle Güemes, entre La Pampa e Isthilart.

No es la primera vez que Ahtan aparece involucrado en un ilícito. En noviembre de 2014, la jueza Carolina López Berni lo condenó a tres años de prisión condicional, tras hallarlo autor material y responsable de un robo.

El abogado Daniel Cedro, defensor de Ahtan, pidió este miércoles que su cliente no fuera llevado a juicio, por entender que el revólver secuestrado por la policía no estaba propiamente en su casa sino en un automóvil y que nada probaría que fuera de su propiedad. Pero el Juez Ledesma rechazó la solicitud de sobreseimiento planteada por el concejal, por lo que Ahtan deberá sentarse nuevamente en el banquillo de los acusados junto a los otros tres imputados.

En un tramo de su exposición, el Fiscal José Arias precisó cuáles eran las "penas en expectativa" para los diferentes imputados. En el caso de Muñoz, serían 12 años de prisión y para Ahtan 10 años, aunque quedó en claro que será tras el debate oral en que el Ministerio Público Fiscal definirá qué condena solicitará al tribunal.

Rinoscopia

El abogado Juan José Buktenica, defensor de Muñoz y del uruguayo López Somer, incorporó a la prueba una rinoscopia efectuada a este último imputado por el doctor Guillermo Fontán. Aunque no precisó cuál había sido el resultado, es de suponer que con las conclusiones de ese informe médico el letrado intentará acreditar que la droga hallada en su poder era para consumo personal.