Un ex Boca cree que Gallardo se irá de River en un mes.

Que el momento del River de Gallardo es el más complejo en los ocho años y tres meses que lleva el ciclo es indiscutible. Que Gallardo se vaya de River no admite discusión porque en el mundo del club de Núñez la abrumadora mayoría quiere, desea y exige que el DT continúe en el club. Sin embargo, la posibilidad de que no continúe toma en este contexto un lugar ineludible en el debate y al respecto fue Carlos Fernando Navarro Montoya, ex Boca, quien tiró la primera piedra.