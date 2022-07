Un entrerriano será parte del Mundial de Hockey M45

“Mi infancia no fue vinculada al hockey porque no se practicaba el deporte en ese momento”, recordó y agregó: “Empecé a practicar con el hockey femenino a los 15 años. Hasta que un día formamos un equipo masculino y disputamos la liga centro sur este en Entre Ríos”.

Horacio Peccin 11.jpg Horacio Peccin viajará a Sudáfrica a disputar el Mundial de Hockey sobre césped.

Selección argentina

El jugador también contó cómo fue su llegada al combinado nacional. “El llamado a la Selección llegó el año pasado. Es la frutillita del postre por todo lo trabajado en este deporte. Sin dudas que la adrenalina y las ganas se potencian al 100 por ciento”, destacó el entrerriano.

“Pasé la prueba de un triangular que se realizó en Mitre para poder ser parte de la Selección”, dijo y agregó: “Ingresé al grupo de los 18 siendo el único entrerriano. Comparto con jugadores de Mendoza, Chaco, Buenos Aires, Córdoba, Corrientes y Santa Fe”.

Mundial

El campeonato se hace en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, con la presencia de jugadores de mucha experiencia.

“El 30 de Septiembre se hace la inauguración oficial con un desfile y el cierre, con entrega de premios, será el 10 de octubre”, sostuvo.

“Se calculan entre 6 a 7 partidos durante la estadía. Así que vamos a jugar prácticamente uno por día. Tenemos que estar al 100% en cada encuentro”, calculó Horacio.

HORACIO PECCIN 3.jpg El entrerriano Peccin estará en el Mundial con la camiseta albiceleste.

En cuanto a la meta que persigue el equipo, el entrerriano expresó: “El objetivo del mundial es llegar, participar, hacer un buen papel y que quede un buen grupo humano. Tratar de no dejar nada librado al azar. Para nosotros, lo físico cumple un papel muy importante. Dentro de la cancha son finales, no hay que distraerse. Perdemos un partido y prácticamente quedamos afuera del podio. Además, el hockey argentino está muy bien visto en el mundo”.

“En esta edad, lo más complicado es lo económico. Después, la mente y el cuerpo tienen que estar alineados porque lo físico es fundamental. Tenemos kinesiólogo, buena alimentación, trabajo, familia. Son un montón de puntos que suman”, agregó el oriundo de Gualeguay.

“El fuerte del equipo son los jugadores. Argentina tiene una gran capacidad en cada puesto. Hay habilidad, técnica, trayectoria y físico. Tenemos que funcionar como equipo. Si logramos que cada virtud de nuestros jugadores se acople al funcionamiento del equipo creo que vamos a hacer un muy buen papel en el Mundial”, confió el jugador de hockey sobre césped.

horacio peccin 2.jpg Horacio Peccin, oriundo de Gualeguay, convocado a la Selección Argentina de Hockey sobre césped M45

“Corremos con muchas desventajas. La bocha, la cancha, el profesionalismo de ellos. Por ejemplo, los demás países llegan con un colectivo ploteado, tienen indumentaria bien definida que distingue jugadores de cuerpo técnico. Nosotros, en cambio, nos tenemos que comprar todo, desde la remera oficial hasta la que vamos a usar en el desfile de inauguración. Solamente vamos a llevar una por jugador”, lamentó.

“Deporte y Vicegobernación de la provincia me van a dar una mano con respecto al viaje. Lamentablemente, no es este el caso de la Municipalidad de Gualeguay. De ellos no obtuve ayuda ni respuesta”, finalizó el deportista entrerriano.

A Horacio Peccin el viaje a Sudáfrica le cuesta 2.850 dólares y, actualmente, tiene la mitad del total.

Para ayudarlo a cumplir este sueño, el deportista dejó en sus redes sociales su CBU: 0170376240000031332716 y su alias: PAZ.GALO.VELERO