Un entrerriano se consagró campeón con River

El pasado fin de semana River superó a Ciudad Voley por 3 a 0 en la definición del Torneo Metropolitano Sub 21 y Exequiel Yacob gritó campeón por sexta vez con la banda roja tras definir con un palazo cruzado desde posición 4. "Es el título más importante de todos ya que se trata de mi último año en la categoría y, sobre todo, porque vengo de estar 10 meses sin jugar por una lesión en el hombro", aseguró el compañero de equipo de otro entrerriano, el paranaense Luciano Vicentín, ex Paracao.





"En un año empecé a jugar al vóley, jugué para Entre Ríos y me convocaron a la selección Argentina de Beach Voley", le contó Exequiel Yacob a RTV Sports luego de consagrarse campeón del Metropolitano Sub 21 vistiendo la camiseta de River Plate. El punta/receptor nacido el 16 de enero de 1998 en Villa Hernandarias tuvo al fútbol como deporte inicial, en el club Independiente FBC de la localidad entrerriana que se ubica a la vera oriental del río Paraná, 90 kilómetros al noreste de la capital provincial. Pero no terminaba de afianzarse y sentía que algo le faltaba. Sus amigos le decían "Vení, sumate a jugar al vóley, vos sos alto" en la previa de los Juegos Evita del 2013, y allí fue donde Exequiel se decidió: "Me empezó a gustar, y aunque no nos fue tan bien en los Evita arranqué a jugar en la Asociación Paranaense de Voley (APV), representando a Independiente FBC de Hernandarias y enfrentábamos a Cerrito, al CAE y a Rowing de Paraná".









Con 15 años comenzó su vertiginosa carrera voleibolística que no se detuvo salvo por la lesión en el hombro que lo marginó de las canchas por 10 meses en el último año. "Imaginate, de empezar a jugar porque me invitaron mis amigos a que me vean entrenadores de la selección entrerriana y me convoquen para el Campeonato Argentino Sub 16 que se jugó en Mendoza", inició el relato que ya parecía un sueño. Pero faltaba más. "Para mí fue algo muy bueno porque fue mi primer año de jugar al voley, donde me faltaba muchísimo por aprender y ver que entrenadores de la selección entrerriana vieron algo en mí para llamarme me hizo un click, donde me dije 'ponete las pilas porque condiciones hay'", continuó. En en torneo nacional de Mendoza había entrenadores de la Selección Argentina de Beach Voley que lo observaron en acción, quedaron impactados por su rendimiento y, sin mediar preámbulos, lo contactaron para convocarlo. "Entrené un año entero en Mar del Plata para prepararme para los Torneos Sudamericanos de Juveniles y Mayores", agregó.





No obstante, bajo las órdenes de Fernando Borrero volvió al Indoor, en el Paraná Rowing Club, luego de su primera incursión en el Beach Voley, al que regresó para disputar los circuitos nacionales y sudamericanos que tuvieron como corolario su primer mundial, en Chipre 2016, donde junto a Gonzalo Aulisi finalizaron entre los ocho mejores del planeta.





Con el suceso conseguido en la arena europea, Exequiel siguió evolucionando en el Indoor. "En un Torneo Sub 21, con Rowing, fuimos a Santa Fe a jugar a pesar de ser Sub 18. En el certamen participaba Italiano de Buenos Aires, cuyo entrenador Facundo Morando me llamó para charlar y me dijo que me iba a tener en cuenta", relata Yacob. Ese llamado llegó al año siguiente para solicitarle que vaya a entrenar unos días en River Plate. "Me fui a Buenos Aires a probar suerte y me fue bien en los tres días que estuve. Me convocaron pero les dije que no, en un principio, porque me faltaba un año de escuela secundaria –explicó- y además tenía pendiente un proyecto con la selección argentina de Beach Voley que finalmente se cayó".





Pero sabía que su momento y su lugar estaban en Buenos Aires y el 26 de febrero de 2016 se instaló en CABA para ser jugador de River, mientras iba y venía hacia Mar del Plata preparándose para el Mundial de Beach Vóley de Chipre. Debutó en Primera división, en 2017, cuando River ascendió a la A1. Tenía 18 años y su entrenador era Fernando Borrero.









Con la banda roja coronó seis títulos: dos Metropolitanos Sub 19, dos Metropolitanos Sub 21 y dos Metropolitanos en Mayores (Copa "Chulo Olmo" y la Recopa). "Para mí este fue el más importante porque es mi último año en Sub 21 y porque vengo de un parate de 10 meses por una lesión en el hombro, volví hace casi tres meses y se me dio el festejo con River", indicó sin dudar el pibe que luce la 10 en su camiseta y que en seis años de vóley generó una revolución en su vida que hoy lo tiene como un apasionado del deporte, al que le dedica horas de estudio mirando a jugadores de diferentes posiciones aunque confiesa no tener ningún ídolo, al menos, en esta disciplina. "Ídolo deportivo es Juan Román Riquelme", sentenció. En tanto, ante la consulta sobre cuáles fueron los mejores planteles que integró, sostuvo que "la Selección Argentina de Beach Vóley y River, por el crecimiento que logré en ambos".













Su familia se conforma de papá y mamá, cuatro hermanas y un hermano que siguen de cerca el progreso del prodigio hernandariense. El punta de River enumeró, luego, a todos y cada uno de los entrenadores que le aportaron a su presente en el vóley: Emiliano Medeot, en Hernandarias; Facundo Morando, quien lo convocó a River; Tomás Galimberti; Pedro Benedetti junto con Fernando Borrero (lo hizo debutar en Primera), que son los actuales; mientras que en el Beach Voley destacó a Mariano Baracetti, Diego Ramírez y Pablo Bernardi.





OBJETIVOS. "En lo deportivo, seguir creciendo siempre, absorbiendo todo lo que me enseñen y aplicándolo en la cancha. En lo personal, estudio Comercio Internacional, estoy cursando el 2º año de la carrera y ya me recibí de Asistente Contable. Aprovecho los tiempos libres para estudiar porque está bueno despejar la cabeza del vóley, además de la importancia de poder estudiar, gracias al apoyo que me brindan desde River", concluyó.