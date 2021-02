Un entrerriano campeón en Chile

Holan, exentrenador de Independiente y Defensa y Justicia, guió a la conquista a una Universidad Católica, que tuvo como principal arma ofensiva al delantero entrerriano Fernando Zampedri, responsable de 19 conquistas en 32 partidos. El exatacante de Juventud Unida de Gualeguaychú, Atlético Tucumán y Rosario Central fue titular en el elenco cruzado, al igual que el arquero Matías Dituro (ex Douglas Haig de Pergamino), el mediocampista Luciano Aued (ex Racing) y el atacante Gastón Lezcano (ex Barracas Central), según indicó un informe de Soccerway.

Universidad Catòlica.jpg

En Unión La Calera, dirigido por Juan Pablo Vojvoda (ex Defensa y Justicia), se desempeñaron el arquero Alexis Martín Arias (ex Gimnasia La Plata), el marcador de punta Santiago García (ex Rosario Central), los mediocampistas Gonzalo Castellani (ex Godoy Cruz de Mendoza) y Matías Laba (ex Argentinos Juniors) y el delantero Nicolás Stefanelli (ex Defensa y Justicia).

Curicó Unido, equipo que conduce Martín Palermo, empató 0-0 con Universidad de Chile, que tuvo en sus filas a Matías Rodríguez (ex inferiores de Boca), el entrerriano Joaquín Larrivey (ex Vélez) y Walter Montillo (ex Tigre).