Un deseo que lo veía lejano, pero será realidad

Es un guerrero que superó las 400 batallas con la camiseta de Patronato. Atravesó todos los terrenos desde que arribó a barrio Villa Sarmiento proveniente de Sportivo Urquiza. Walter Andrade es uno de los símbolos de los momentos más gloriosos del Rojinegro. Fue subiendo los escalones hasta llegar al nivel más alto del fútbol argentino.

El Negro, uno de los jugadores más querido por el hincha, se sinceró en diálogo con Ovación, y aseguró que a inicios de temporada no imaginaba encontrarse con un alto porcentaje de la permanencia asegurada a cinco jornadas para el cierre de torneo. "Era un deseo que lo veía difícil", aseveró.

El pasado lunes Patronato no pudo efectivizar la meta. Sumó un poroto en su visita a Arsenal de Sarandí. Horas después Chacarita cantó victoria y postergó el festejo Rojinegro. Mañana, el Santo intentará cristalizar la permanencia en su cancha y ante su gente.

"Contra Central habíamos dado un paso importante. Nos aseguramos una victoria en casa que nos sirvió a nosotros después de haber tenido un mal partido ante Racing. Después contra Arsenal no pudimos cosechar la victoria que nos permita asegurarnos la permanencia en Primera División por un año más, pero no se pudo. Ahora estamos pensando en Estudiantes, en tratar de meter este partido para después pensar en sumar la mayor cantidad de puntos posibles", remarcó.

Salvo una catástrofe, la permanencia está asegurada. Andrade prefiere ser cauto y espera a que los números certifiquen la presencia del elenco de barrio Villa Sarmiento en la próxima temporada. "Tenemos que estar seguros", advirtió. "Tenemos que sumar para cerrar una buena campaña como la que estamos haciendo. En Primera División campaña tras campaña hemos superado la cantidad de puntos y eso es importante. Restan 15 puntos y ojalá podamos sumar la mayor cantidad de unidades posibles", aspiró.

Llegar a cinco capítulos del final de temporada con la posibilidad de olvidarse por completo de la permanencia era un anhelo que Andrade observaba poco factible. "Era un deseo y lo veía difícil. No es fácil poder sumar de a tres, no es fácil hacer una buena campaña regular como la que estamos haciendo más allá de algunos malos desempeños. Cuando finalice el campeonato se deberá realizar un análisis más profundo, pero hay que valorar el momento en el que estamos. Todos estamos evolucionando que es importante tanto para la institución como para los futbolistas. Ojalá que podamos dar otro paso ante Estudiantes", se ilusionó.

A lo largo de la temporada el elenco dirigido por Juan Pablo Pumpido se mantuvo fuera de los puestos de descensos. Sin embargo esto no sedujo a gran parte del hincha y el futbolero de la ciudad no es consciente del nivel en el que está compitiendo la entidad de barrio Villa Sarmiento. "O no se valora o el hincha o el entorno pretenden que en todos los partidos podamos jugar como lo hicimos ante Rosario Central o tener partido de alto vuelo futbolístico. Desde que pisamos Primera División nos dimos cuenta que este nivel es una máquina de picar carne y sumar de a tres es dificilísimo. Partido tras partido o temporada tras temporada hemos evolucionado y estamos gozando de buena salud. Ojalá que se valore, que la gente nos siga acompañando y siga empujando este sueño que es de todos", subrayó.

Mañana Patronato recibirá a Estudiantes de La Plata. Será la primera vez que el León pisará oficialmente el verde césped del Presbítero Bartolomé Grella. El Pincharratas viene de sufrir tres derrotas en sus últimas cuatro presentaciones contando los cotejos por Copa Libertadores. Esto lo llevó a resignar su lugar en zona de clasificación a los torneos internacionales que se disputarán en el próximo año.

"Contra Central habíamos iniciado la recta final porque cada partido significaba algo para cada equipo. Sabíamos que si le ganábamos a Central hacíamos descender a un equipo y que ahora nos resta seguir sumando para asegurar la permanencia un año más. Estudiantes quiere meterse en zona de copas y se va a jugar lo suyo. Estamos bien, gozando de buena salud, pero queremos seguir creciendo y redondear una buena campaña", reiteró.

Sobre las característica del rival, el Negro analizó: "Estudiantes tiene jugadores importantes arriba, jugadores rápidos, de buen pie en el mediocampo. Es un equipo que intenta jugar. Va a ser un partido lindo. En las últimas fechas hemos sido más prolijo en el manejo de la pelota y hemos sido profundos", recordó.

El balón detenido podrá ser un arma letal. En el único antecedente que existe entre Patronato y Estudiantes el encuentro se definió con este recurso. "Nos abrieron el partido con un cabezazo de Desábato", rememoró Andrade, quien había perdido la marca del histórico defensor del León. Mañana buscará desquitarse de esa maniobra. "Me quedó un poco la sangre en el ojo. En esa acción hizo un buen movimiento, me ganó bien la posición y cuando perdés en pelota parada queda siempre la sensación de protagonizar un error", se despidió.





Pumpido ratifica los ingresos de Ribas y Abel Peralta





El entrenador de Patronato, Juan Pablo Pumpido, ordenó ayer un nuevo ensayo futbolístico pensando en el encuentro de mañana ante Estudiantes de La Plata. En la práctica desarrollada en el predio La Capillita, el DT sostuvo los ingresos de Sebastián Ribas y Abel Peralta al 11 inicial. En el entrenamiento del jueves el Vikingo y el mediocampista mendocino habían saltado a la formación principal. El goleador de la Superliga reemplazará a Matías Quiroga. El ex-Temperley ingresará por el lesionado Gastón Gil Romero. De esta manera, el Negro recibirá al León conSebastián Bértoli; Rodrigo Arciero, Walter Andrade, Renzo Vera y Bruno Urribarri; Peralta, Damián Lemos, Martín Rivero y Matías Garrido; Adrián Balboa y Ribas.





Se mide ante el mejor semillero





Mañana se disputará la quinta fecha de la Superliga en las categorías infanto juvenil. En este capítulo Patronato se medirá con Argentinos Juniors, bautizado como el semillero del mundo. Las categorías mayores (Cuarta, quinta y sexta división) se medirán desde las 9 en el predio La Capillita. Las restantes divisiones se enfrentarán en el Centro de Formaciones del Fútbol Amateur (CEFA).