Un defensor de River en la mira del Real Madrid

Los defensores de River Gonzalo Montiel y Lucas Martínez Quarta son los jugadores con más proyección de venta y por quienes hubo sondeos del fútbol europeo para el próximo mercado de pases, según trascendió este sábado, aunque tomará fuerza cuando se reanude la actividad.

Martínez Quarta, uno de los zagueros centrales titulares del equipo dirigido por Marcelo Gallardo, viene de recibir ofertas ya el año pasado del Betis y del fútbol alemán aparece este sábado en medios europeos en la lista de jugadores observados de cerca por el Real Madrid.

En las últimas horas, el sitio El Mundo Deportivo incluyó al Chino en una lista de jugadores argentinos con buena cotización en relación a la edad, la proyección y la experiencia adquirida desde su debut en 2016 y por la continuidad entre 2018 y la actualidad.

martinez quarta river.jpg Martínez Quarta es uno de los futbolistas de River con mayor proyección

Asimismo, Montiel, con el mismo recorrido en primera durante la era de Marcelo Gallardo, tenía chances de ir a jugar a Inglaterra, pero el receso del fútbol le quitó posibilidades de mostrarse más, y también necesita una citación al seleccionado argentino, uno de los requisitos que se exige para ingresar a la Premier League.

De todos modos, Cachete Montiel podría recibir un permiso especial de la liga inglesa tal como sucedió con Ramiro Funes Mori, tras la aprobación de un consejo de entrenadores que certifican que son reales las posibilidades que jueguen más de 20 partidos con el seleccionado argentino.

Montiel y Martínez Quarta, ambos de 23 años y con 101 partidos, tienen contrato vigente hasta el 2023 y una cláusula de salida que superan los 20 millones de euros.

Gonzalo Montiel.jpg

De concretarse la salida de alguno de los dos antes de fin de año, en la zaga central Gallardo tiene la chance de jugar con Robert Rojas y Javier Pinola, pero en el caso del lateral derecho deberían salir a buscar reemplazo porque sólo está el juvenil Elías López.

Por esa razón en la semana trascendió que hay varios jugadores del fútbol local que están en una lista de seguimiento deGallardo, entre ellos Facundo Nadalín, de Newell´s, Alex Vigo de Colón, y Francisco Gerometta, de Unión.

Además de estas posibles ventas, Gallardo, podría perder a los dos arqueros suplentes del plantel, Germán Lux y Enrique Bologna, quienes no fueron llamados para renovar sus contratos que vencen el 30 de junio próximo.

En tanto, no hay aún precisiones sobre qué sucederá con el delantero Ignacio Scocco, a quien también se le vence el contrato a fines de junio, pero en este caso fue el jugador quien aún no se expresó sobre sus intenciones, siendo que es público el deseo de su amigo Maxi Rodríguez para que regrese a Newell's, una movida que inició el ex Boca Pablo Pérez hace dos meses.