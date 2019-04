Un campo de Primera División

La victoria que celebró Patronato en su última presentación como local desató la bronca de los integrantes del plantel y cuerpo técnico de Defensa y Justicia. El Halcón, que resignó el invicto que ostentaba en calidad de visitante, observaba cómo se apagaban sus posibilidades de pelearle a Racing el título.

Las críticas de los bonaerenses estuvieron orientadas hacia el estado del campo de juego del estadio Presbítero Bartolomé Grella. "La cancha de la esquina de mi casa estaba mejor", disparó el zaguero de Defensa y Justicia Alexander Barboza al programa Paso a Paso. Por su parte, el entrenador Sebastián Beccacece atacó con el recurso de la comparación. "Nos vimos muy afectado con el campo de juego. Habíamos ido a entrenar a la cancha de Atlético Paraná y estaba bien. Se puede tener un campo de juego en condiciones siendo que es un equipo de Federal A. Este campo (en relación al de la Comarca Rojinegra) no es de Primera División y atenta contra el buen juego", chicaneó.

En ese partido el campo del Grella mostró una evolución importante que en el juego ante Huracán, que se desarrollo 15 días antes de esa historia. Dos semanas después del cruce ante Defensa y Justicia Patronato retornará a protagonizar un encuentro en su casa. Será el compromiso más importante de la temporada.

Ovación se comunicó con Emiliano Yacunissi, quien junto a Manuel Zalazar y Cristian Almada están a cargo del mantenimiento del verde césped del Grella. Yacunissi detalló en qué condiciones se encuentra el campo de juego a tres días del trascendental cotejo."El campo está en buenas condiciones. Nunca soy de calificar alto al estado del campo de juego porque siempre busco la perfección. Pero diría que está en ocho puntos", describió.

Yacunissi mencionó que entendió las críticas que recibió de parte de la delegación de Defensa. "No me sorprendió porque fue por una cuestión especial. Trabajamos para el cuerpo técnico y ellos son quienes no dicen qué es lo que quieren. Ese día el campo estaba bien. De hecho estaba en mejores condiciones al partido que se disputó anteriormente (ante Huracán). En ese juego habíamos tenido un problema con el agua por la instalación de un nuevo pozo para el regado. El agua tenía algunos contenidos de salinidad y eso afectó mucho al césped", explicó.

Emiliano indicó que, más allá de ese inconveniente, el estado muestra otro semblante. "Por el gran inconveniente que tuvimos con el agua, mejoró muchísimo. Ahora tenemos que planificar la resiembra de invierno, y ahí estéticamente se observará distinta, con un color verde más intenso", cerró.