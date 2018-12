Últimos movimientos de la UER antes del estreno

Este sábado se pone en marcha una nueva edición del Seven de la República y como pasó en los últimos años el local, Entre Ríos, intentará ser protagonista.





Para terminar de pulir los últimos detalles el equipo de la UER se movió esta tarde en El Plumazo bajo las órdenes de sus entrenadores Francisco Nin, Juan Mistura y Germán Salvio.





Esta fue la trasmisión de UNO:





Fue el último entrenamiento antes de quedar concentrado a la espera del debut de mañana ante Mar del Plata en la cancha 1 desde las 11.40. Posteriormente va con Santiago del Estero y cierra con Buenos Aires.





Franco Vartorelli y Tomás Ferreyra hablaron con UNO antes del estreno en el Seven de la República, la cita por excelencia del juego reducido.





"La verdad que será un Seven muy duro. La zona no es nada fácil. Arrancamos con Mar del Plata. Será un partido muy disputado. Ellos son muy buenos así que será un lindo torneo", analizó El Tumba, jugador de Estudiantes.





Por su parte su compañero de equipo prosiguió con el ojo analítico del resto de los equipos de la zona. Franco Vartorelli dijo: "A Santiago del Estero lo vimos hace dos semana en un Seven de Corrientes. Andan bastante bien y tienen dos jugadores que se consagraron en los Juegos Olímpicos de Seven hace muy poco. No será nada fácil el grupo porque encima después está Buenos Aires que siempre es favorito".