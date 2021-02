UAR: nueva disposición en el scrum para volver a las canchas

Es decir que aquel equipo que introduzca la pelota dentro del scrum será el que tenga la posesión de la misma. Y esto se aplicará de inmediato tanto para los partidos amistosos como para los de campeonato, desde la Menores de 15 años hasta mayores, según indicó el sitio A pleno rugby.

Normas obligatorias

1) Antes de introducir la pelota, lo que se hará según lo indica el reglamento, se deberá lograr

A. Los tres tiempos indicados para el enganche.

B. Los jugadores deberán estar en posición de empuje.

C. El scrum deberá estar estable.

2) Durante la introducción

A. Ambos equipos deberán realizar un ejercicio isométrico, que implica una tensión muscular pero que no generan movimiento de contracción y extensión de los músculos, es decir que no hay empuje pero deben activar los músculos mientras mantienen una postura correcta.

B. El equipo que introduce la pelota debe hookearla. En caso de que no lo hiciera el juego se reanudará con un free kick a favor del equipo que no introdujo la pelota. No se podrá pedir scrum como opción.

3) Después de la introducción

A. La pelota debe jugarse fuera del scrum, una vez disponible, antes de los cincos segundos. En caso de que no se jugara en ese tiempo el juego se reanudará con free kick a favor del equipo que no introdujo la pelota. No se podrá pedir scrum como opción.

B. No habrá reseteos de Scrum. En caso de que se produjera el juego se reanudará con free kick a favor del equipo que introdujo la pelota. Ese free kick no se podrá jugar hasta que el equipo defensor tenga un tiempo razonable para posicionarse. No se podrá pedir scrum como opción.