El autódromo del Club de Volantes Entrerrianos va cerrando un año intenso en cuanto a actividades relacionadas al deporte motor porque a lo largo de este 2018 contó con la presencia de prácticamente todas las categorías del ámbito nacional, además del paso de las categorías provinciales, las divisionales de Santa Fe y se pudo afianzar el Karting Río Paraná.

El presidente de la entidad, Romeo Pisano, que anoche, la entidad fundada en 1941 plasmó un convenio de comodato con el Club de Automóviles Antiguos y Clásicos de Entre Ríos para cederle la cantina frente a la torre de control, donde montarán su propia sede. Esto representa un aporte importante para una entidad que va creciendo y ganando adeptos.

La bandera a cuadros en el autódromo ya se bajó para este 2018, en el cual estuvo el paso del Turismo Carretera, Top Race, Turismo Pista y TC 2000, como también las diferentes categorías de la región, como así también los eventos especiales de autos y motos que hubo a lo largo de la temporada.

En la última asamblea de setiembre, Romeo Pisano fue reelecto por sus pares de comisión y tras la finalización de la temporada del deporte motor lo analizó:

"Tuvimos un año con actividad permanente y eso nos permite seguir haciendo cosas dentro del club a pesar de que los costos están a un nivel alto. Pudimos traer a casi todas las categorías nacionales, además de las provinciales. En enero ya arrancaríamos con Karting Nocturno y el 24 de febrero está confirmado el comienzo del año para el Top Race", expresó a Ovación.

Además, hace pocas semanas, cuando el TC 2000 y Turismo Pista pasaron por Paraná, el mismo vicegobernador de la provincia, Adán Bahl, reconoció haber mantenido reuniones con directivos del Súper TC 2000 para que en 2019 visite el CVE.

"Hay muchísimas chances de que el año que viene tengamos esa categoría, que nunca ha venido a Paraná", había manifestado en los boxes el mandatario.

Con respecto a ello, Romeo Pisano brindó algunos detalles. "Hay muchas posibilidades de que venga por primera vez a correr a Paraná el Súper TC 2000. Están avanzadas las conversaciones. Tenemos que trabajar para que se dé", indicó. Cabe destacar que la versión de Súper TC 2000 jamás corrió en el Club de Volantes Entrerrianos, porque la última visita había sido en diciembre de 2011, cuando Matías Rossi se consagró campeón con el equipo Toyota, previo a la llegada de la nueva motorización.

En un año difícil en todo punto de vista desde lo económico, es cuando se debe agudizar el ingenio para mantener un predio de 73 hectáreas.

"Nosotros por suerte estamos al día con todo, no tenemos apremios económicos, no tenemos deudas. Siempre tenemos nuestro eslogan que es No compramos carreras de autos porque si lo hacemos no podemos mantener el autódromo. Por eso hemos tenido disidencias con algunas categorías porque no queremos hipotecar al club. Si recibimos algún aporte provincial o municipal es para mejorar el club, no para comprar categorías. En fin, es una decisión de la Comisión Directiva", expresó el dirigente de la entidad que tiene su trazado en la localidad de Sauce Montrull, pegada a la capital entrerriana.

"Mes a mes para mantener al club los números son elevados, tenemos empleados, estamos al día con ellos, con sus aportes. Hay costos que nos han cambiado la vida, como lo es el gasto de la luz. Lamentablemente cuando se trae a una categoría, a ese gasto se lo trasladamos. Además del canon que se establece tenemos que cobrarle la luz aparte, si no es imposible", agregó.

El directivo también destacó la consolidación que tuvo el Karting Río Paraná que pudo terminar de buena manera su campeonato, con pilotos que han integrado el torneo llegando desde otras localidades. "Nos costó bastante, pero era una determinación de la Comisión Directiva de que el karting funcione dentro del club, con pagar los gastos ya estábamos conformes. Vamos a seguir trabajando en ese sentido", precisó.

Desde 1997 el Turismo Carretera es sinónimo de Paraná, ya que desde aquel año visita el CVE de manera ininterrumpida.

Consultado de las posibilidades de contar en 2019 con la categoría más popular, indicó: "Tenemos un ida y vuelta permanente con la categoría. Ya estamos hablando por la última fecha de la etapa regular del año que viene. No está confirmado, pero se está hablando y eso es lo importante. Personalmente hablé con el gerente general de la categoría y le dije que si tienen que hacer una fecha en Paraná, la idea es que nos consideren como lo venimos haciendo, la última carrera de la etapa regular, que para nosotros ya se transformó en un clásico".

















Silva probó el auto de Giallombardo





En ocasión del Sponsor Day realizado por una concesionaria de autos, Juan Manuel Silva se subió por primera vez al Ford con el que disputará la próxima temporada del Turismo Carretera. El chaqueño, que dejó el Catalán Magni Motorsport tras seis años, giró con el Falcon del MG Racing SA, estructura liderada por Néstor y Mauro Giallombardo. El estreno se dio en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata y contó con la presencia del propio joven de Bernal.