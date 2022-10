Turismo Pista en Concepción del Uruguay será multitudinario

Scatena Turismo Pista.jpg Fabricio Scatena será local en el Turismo Pista.

La Clase 1 tendrá 53 autos, entre ellos estarán los uruguayenses Brian Dodera, Franco Bonasegla y Facundo Tamay. La Clase 2 con 55 autos estarán los uruguayenses Fabricio Scatena (Chevrolet Corsa), Sebastián Elola (Volkswagen Up), los concordienses Carlos Morier (Fiat Way) y Luciano Martínez (Volkswagen Up), el paranaense Juan Palacio (Volkswagen Up) y el sanjosesino Yair Etcheveste (Ford Ka).