Turismo Carretera: El Gobierno no aprobó el regreso

Era una posibilidad, y con el cerrar de la semana pasada fue cobrando fuerza la versión. Finalmente ayer se determinó que el Turismo Carretera no proseguirá con su torneo este fin de semana, como estaba estipulado. Desde la Asociación Corredores de Turismo Carretera (ACTC) habían elaborado un calendario tentativo con el inicio de la actividad, pero ayer desde la misma entidad confirmaron que la fecha no podrá ser posible. La tercera fecha estaba prevista para el domingo en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata, pero todo se precipitó tras el contacto mantenido con el gobierno nacional. La semana pasada Ovación había adelantado que desde el Gobierno veían con preocupación el incremento de casos positivos de Covid-19 en la provincia de Buenos Aires y ello imposibilitaría el regreso del TC. De acuerdo a los últimos reportes, la cifra sigue en aumento y ello determinó que no sea propicio el momento de volver a encender los motores.

"chance de un segundo intento por retomar su calendario el siguiente fin de semana, es decir el 6 de setiembre. Claro está que nuevamente dependerá de lo que disponga el gobierno nacional. En caso de comenzar finalmente también buscará reestructurar su certamen, porque solo tendría nueve fechas para completar, respecto de las 10 originarias. Igual, para el TC siempre estará la chance de una doble jornada –al mejor estilo de los zonales– o quizás estirar su torneo hasta 2021. Las fechas dispuestas ahora son: 3ª fecha: 6 de setiembre; 4ª fecha: 4 de octubre; 5ª fecha: 11 de octubre; 6ª fecha: 8 de noviembre; 7ª fecha: 15 de noviembre; 8° fecha: 13 de diciembre; 9ª fecha: 20 de diciembre.

También estará la probabilidad de una negociación de la ACTC con la CDA porque las demás categorías nacionales también habían estipulado sus fechas y la idea es la de no superponerse las competencias el mismo fin de semana. De todas maneras no sonará extraño que comiencen los conflictos, porque es sabido de la grieta que existe en el deporte motor nacional y que quedó más que demostrado en esta pandemia, con la falta de unidad. La categoría había hecho todos los pasos previos a reiniciar su torneo desde el punto de vista sanitario. Pilotos, mecánicos, ingenieros y asistentes de los equipos de TC y TC Pista, como también directivos de la ACTC y autoridades de la competencia, además de los medios periodísticos acreditados, concurrieron al trazado platense para ser testeados y así descartar casos positivos. Incluso, desde la misma ACTC aclararon ayer que de los siete casos detectados tres fueron aislados y enviados a hisopar por sospechosos; ninguno es piloto y uno solo es miembro de un equipo. El resto pertenece a la organización. Además los involucrados ya fueron derivados a un centro de referencia para su estudio complementario.

Sin dudas que además de la connotación deportiva también detrás hay un nuevo revés para muchas familias que hacen del automovilismo su medio de vida, por lo que ven frustradas sus posibilidades de volver a trabajar. Incluso los mismos pilotos ayer se expresaron mediante las redes sociales y dejaron en claro su disconformidad. “Ya no sé ni qué pensar ni qué decir... estoy triste, indignado, enojado... realmente por momentos no sé si es una pesadilla o está pasando de verdad. Ojalá podamos volver a trabajar pronto con las medidas de cuidado y conviviendo con el virus como hace todo el mundo”, escribió en Twitter el campeón de TC, Agustín Canapino.

“Esta cuarentena no da para más, hace 5 meses que estamos encerrados, el automovilismo no puede volver y miles de familias siguen sin trabajo. ¿Hacia dónde vamos?”, expuso Julián Santero. “Da rabia ver cómo se juega con el trabajo y el futuro del automovilismo, del deporte, de la gente que labura y de todos argentinos. ¿Alguien con capacidad y responsabilidad gobernará este país alguna vez? Indignado!!!!”, se manifestó Christian Ledesma.

POSTERGACIÓN. El Top Race comunicó que ha solicitado la postergación de la fecha fijada para el fin de semana del 6 de setiembre como punto de regreso a las competencias tras la obligada pausa por la pandemia. La base de esta determinación está en las variantes que en cada provincia hay respecto de la situación sanitaria, generando una “desigualdad de oportunidades”, según detallaron. Así, viendo que los pilotos y equipos que comenzaron el año deportivo el 14 y 15 de marzo en Concepción del Uruguay, no estarían en las mismas condiciones para llegar al 5 y 6 de setiembre para continuar la acción deportiva decidieron la postergación.