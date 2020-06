Turf: hubo banderazo en el hipódromo de Oro Verde

Una mañana distinta en el hipódromo de Oro Verde que se sumó al banderazo por la vuelta del turf en el país. La gente del Jockey Club Paraná dijo presente en la movida solidaria pensando en la actividad que tiene miles de puestos laborales en riesgo.

Es por eso que en medio de la pandemia salieron a reclamar por la vuelta de la actividad que tiene previsto volver en agosto y los trabajadores de la hípica no quieren que se extienda el regreso. "Hay productores que no aguantan más esta situación, ya que no saben cómo sostener a su caballo y a raíz de eso se cae todo el esquema de la actividad", expresaron desde la Comisión Directiva.

turf 1.jpg Trabajores del turf piden la vuelta de las actividades

A lo que agregó: “Esta situación nos afectó a todos y nosotros tenemos muchos trabajados del turf que no tiene su sustento diario. Además los caballo están parados y es un problema para los propietarios. Sabemos que podemos estar de nuevo en pista y es por eso que venimos trabajando, para lograr lo que todos soñamos”..

Es por eso que en medio de una crisis sin precedente y con una voz unánime de los trabajadores en el pedido de volver a correr para tener ingresos, el pronunciamiento se hizo fuerte en la puerta de múltiples escenarios. La hípica incluye, según el último sondeo, a unas 600.000 familias, incluyendo personal de las empresas que ofrecen servicios más allá de los oficios ligados estrechamente al caballo, como los transportistas, talabarteros, madereras, rematadores o seguridad, por ejemplo.

Sujeto a la curva de la pandemia y desafiándola día a día para mantener en forma a los caballos, imploran por el cobro de las deudas y el regreso de la competencia. Es la única actividad agropecuaria que no está plenamente en funcionamiento y todos coinciden que no pueden esperar hasta agosto, la fecha tentativa que manejan al menos en la Provincia de Buenos Aires para comenzar a retomar la actividad deportiva.