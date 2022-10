TRV6: Olavarría marcó el regreso de Matías Russo

matias russo 1.jpg

No hace mucho Matías estaba dentro de las Categorías Provinciales hasta que apareció esta posibilidad. “La verdad que ahora surgió esta linda posibilidad. Primero me invitaron para Rosario para el TR Series. Fue un amigo que tengo en común con Juan Daglio que es el Pollo Risetto. Fui y surgió que en el equipo estaba libre el Toyota Lexus para el V6. Anduve bien en Rosario y de ahí salió esta oportunidad. La estamos aprovechando. Esto requiere mucho profesionalismo y esfuerzo”, confesó el piloto que estuvo en el 2006 en la misma divisional.

“Me encontré con una categoría muy diferente en todo sentido. Es otra gente la que lo gestiona. Los autos están mucho más evolucionados y es lo que me gusta. Yo me subo al simulador con mis amigos y me divierto. Yo quiero ganar siempre, pero el tema es poder hacer las cosas que a uno le gusta. Los que trabajamos y podemos hacer lo que nos gusta somos muy pocos en el mundo. Somos parte del 3% de la población así que imaginate. Esto se estudia. Hay momentos duros también en todo esto y lo tenemos en todas las actividades. Hay que ser conscientes que es difícil, pero nada es imposible”, sentenció sin dudar en este regreso.

El paranaense regresó y las sensaciones las contó el mismo cuando estaba arriba del auto. “No tuve ansiedad, pero si tenía muchas ganas de correr. Se que estoy bastante fuera de training con los autos y más con los autos de potencia porque hace bastante que no manejo. La pandemia fue terrible para todos los pilotos. Fui a correr además con pilotos que corren todos los domingos y eso lo sabía. Me pude meter adelante en los entrenamientos que fue lo que mejor hice durante el finde. Después hubo algunos problemas en la clasificación y en la final del sábado. El domingo largué último y se llegó en el puesto nueve que es muy importante. Tenían que salir bien muchas cosas para llegar más adelante y largando desde el fondo no fue nada fácil”.