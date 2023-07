Quizás entonando por la cantidad de público argentino que cantó el Himno casi como en el Mundial de Qatar, Los Pumas salieron enfocados y precisos. Isgro, el debutante que gana todas las salidas en el seven, lo hizo con la primera pelota, Boffelli lanzó y Cinti encontró el hueco para filtrarse. Es casi try de Mateo Carreras pero terminó en penal a favor; Boffelli la mandó al palo...

Sin embargo, Australia estaba en defensa, comprometida para sacara la pelota, aunque contó con la ayuda de Lavanini, que cometió un penal ingenuo que facilitó la salida del local. Un posterior penal de De la Fuente generó que los Wallabies ganaran terreno y llegaran al try, con Ikitau, más el gol de Cooper: 7-0 a los 5' cuando debía ser al revés...

A los 11, una nueva infracción (ya iban 4-0 en penales) le dio a Cooper la cancha de aumentar con el pie: 10-0. Era una picardía, porque Argentina tenía más la pelota (61 a 39% en posesión), pero la usaba mal.

La Selección mejoró en control y paciencia y generó una infracción que Boffelli embocó para el 10-3. El problema era cómo hacer para quebrar la defensa granítica australiana, algo que logró a los 25', de vuelta buscando con los forwards, pero sin cometer infracción. Al cabo, la sacó Bertranou y De la Fuente se filtró para el try y posterior gol de Boffelli: 10-10.

los pumas australia triunfo.jpg Triunfazo de Los Pumas vs. Australia en la agonía

Los Pumas ahora eran los que tenían la pelota y atacaban con jugadas dinámicas desde su cancha. Un par de veces por un rastrón de Santi Carreras que no llegó a destino o un mal pase del 10 se frustró el avance. Por otro lado, Australia ya no defendía con tanta solidez y se equilibraban los penales (5-5).

Los Pumas dominaban aunque Australia estuvo a punto de anotar dos veces: una contra tras un mal pase de Bertranou que desbarató un tackle salvador de Cinti y un penal en el scrum cambiado por line/maul que se defendió muy bien cerca del ingoal propio.

La última jugada, de nuevo un buen ataque argentino con Isgro - de buen partido- pero con un pase directamente a un australiano, aunque la recuperó Boffelli para activar nuevamente el ataque en todo el ancho de la cancha. Arnold, con un penal burdo, impidió el try pero no la amarilla (10' afuera). Los Pumas no patearon sino que fueron a buscar el try con el scrum. La primera vez hubo penal local , y la segunda, penal visitante (el fijo fue deficitario en el PT), con lo que se terminaron los primeros 40' en empate. Deberían haber sido para la Selección.

En el inicio del ST siguió el dominio nacional, con una jugada que debió ser try de Isgro por derecha, pero el llegado desde el seven se quedó a centímetros del ingoal. Sin embargo, el acedio continuó y, tras un penal cambiado por line/maul, Montoya sí pudo apoyar para que el equipo quedara por primera vez al frente: 17-10 a los 5' tras el gol de Boffelli.

Ya 15 vs. 15 por la vuelta de Arnold, los australianos contestaron. Se había hecho un partido de golpe a golpe, en el que quien llegaba cerca del ingoal parecía que se volvería a su campo con puntos. Los Wallabies forzaron un penal en el que pidieron scrum, y White se escurrió por derecha (tras haber amagado por izquierda) para apoyar; el gol de Cooper igualó en 17' a los 12'.

La respuesta llegó gracias a una de las figuras argentinas, por su trabajo en defensa; Grondona pesó una pelota que generó un nuevo penal que Boffelli, desde 40 metros, embocó para el 20-17 a los 19'.

Naturalmente, los aussies fueron por lo suyo pero, muy buena noticia, a fuerza de tackles, disciplina y organización, Los Pumas los rechazaron desde casi el ingoal hasta cerca de la línes de 10 metros. Al cabo, recuperaron la pelota y buscaron más.

Esa intención se tradujo en un avance de Matera (todo comenzó en un knock on solitario de Wright), que se la dio a Mateo carreras para que el tucumano entrara en diagonal desairando marcas para apoyar y dejar el 27-17 (conversión de Boffelli) a los 68', y por fin a respirar un poco.

Nada de eso, porque el partido seguía en modo palo a palo. Australia, permeable e impreciso en defensa, Se convertía en muy peligroso con pelota. Así lo entendió Kerevi, que se le fue a Isgro y terminó apoyando para el 24-27 por el gol de Cooper a los 68'. Y, golpazo, era try de Los Pumas, pero al ingresado Sánchez le interceptaron un pase para el try de costa a costa de Nawaqanitawase (gol de Cooper y 31-27 a los 71).

Había tiempo para una más, y ésa llego gracias a una incondcuta de Kerevi al tacklear a destiempo a Mateo Carreras. El penal se cambió por line y maul, que no pudo entrar, pero la inercia estaba. Al cabo, el que se zambulló en el ingoal entre las camisetas amarillas fue González, que, con el gol de Boffelli, dejó el 34-31 definitivo y justo.

La ficha del partido

Australia

1. James Slipper (c)

2. David Porecki

3. Allan Alaalatoa

4. Richie Arnold

5. Will Skelton

6. Jed Holloway

7. Fraser McReight

8. Rob Valetini

9. Nic White

10. Quade Cooper

11. Marika Koroibete

12. Samu Kerevi

13. Len Ikitau

14. Mark Nawaqanitawase

15 Tom Wright

Suplentes

16. Jordan Uelese

17. Angus Bell

18. Pone Fa’amausili

19. Matt Philip

20. Rob Leota

21. Josh Kemeny

22. Tate McDermott

23. Carter Gordon

Los Pumas

1. Thomas Gallo

2. Julián Montoya

3. Francisco Gómez Kodela

4. Matías Alemanno

5. Tomás Lavanini

6. Pablo Matera

7. Santiago Grondona

8. Juan Martín González

9. Gonzalo Bertranou

10. Santiago Carreras

11. Mateo Carreras

12. Jerónimo De la Fuente

13. Lucio Cinti

14. Rodrigo Isgro

15. Emiliano Boffelli

Suplentes

16. Agustín Creevy

17. Nahuel Tetaz Chaparro

18. Eduardo Bello

19. Lucas Paulos

20. Rodrigo Bruni

21. Lautaro Bazán Vélez

22. Nicolás Sánchez

23. Matías Moroni

Primer tiempo: 5' try de Ikitau, conversión de Cooper (A); 11' penal de Cooper (A); 20' penal de Boffelli (LP) y 25' try de De la Fuente, conversión de Boffelli (LP). Amonestado: Arnold (A).

Segundo tiempo: 5, 18 y 39' tries Montoya, M. Carreras y González, conversiones de Boffelli (LP); 12, 26 y 31' tries White, Kerevi y Nawaqanitawase, conversiones de Cooper (A), y 19' penal de Boffelli (LP).

Arbitro: Jaco Peyper (Sudáfrica). Cancha: CommBank Stadium de Sidney.