Triunfazo del Depro en Córdoba

Defensores de Pronunciamiento logró una gran victoria en San Francisco por la 18° fecha de la Zona A del Federal A. Lautaro Robles marcó los dos goles del elenco entrerriano que dio vuelta el marcador sobre el final.

El Azulgrana suma 24 puntos y queda momentáneamente en la sexta posición de la Zona A. La euforia por la clasificación en la Copa Argentina duró pocos días y no tendrá tiempo para festejarlo mucho más, tendrá que poner la cabeza en el Federal y salir de la parte de abajo.

SÍNTESIS:

Sportivo Belgrano 1:

Leonardo Martina; Jonathan Gallardo, Mauro Orué, Fernando Moreyra y Braian Camisassa; Sebastián Balmaceda, Juan Capurro, Leonardo López y Román Strada; Walter De Souza y Fernando Catube.

DT: Carlos Mazzola.

Depro 2:

David Correa; Nazareno Rodríguez, Milton Álvez, Patricio Valente y Maximiliano Villagrán; Cristian Allende, Juan Ardetti, Johan Laureiro y Nicolás Reyes; Lautaro Robles y Mauro Siergiejuk.

DT: Hernán Orcellet.

Goles: 10PT Walter De Souza (Sportivo), 45PT Lautaro Robles (Depro), 47ST Lautaro Robles (Depro).

Juventud y el Lobo no levantan

Por la fecha 18 del Federal A, Juventud Unida perdió ante Sarmiento de Resistencia 1 a 0. El volante Ángel Piz anotó el único gol del partido en el minuto 34 de la primera mitad. En cancha de La Vía ante una pobre respuesta de público, Juventud Unida necesita sumar de local para poder mantenerse alejado de la zona de permanencia.

En un partido apenas discreto, el Decano había contado con un par de situaciones para poder abrir la cuenta, especialmente con un cabezazo de Trejo que pegó en el palo. Hasta que a los 34’, de un pelotazo largo que mandó al área de Juventud el equipo rival, dudó la defensa, el delantero Parera quedó mano a mano con el arquero Starópoli, eligió tocar con el volante Piz, que de frente al arco la puso junto a un palo para la apertura del marcador.

Fue empate. El que no puede escapar de la zona roja del descenso es Gimnasia de Concepción del Uruguay. No pudo de local ante Güemes de Santiago del Estero y sólo logró sumar un punto. A los 15 minutos del segundo tiempo la visita encontró la abrir el marcador a través de César Montiglio y se hacía fuerte en Concepción. Pero la respuesta y el empate no tardaron en llegar. Cuatro minutos más tarde Luciano Leguizamón emparejó, sentenciando el partido. Al cierre de esta edición, el Depro visitaba a Sportivo Belgrano