Triatlón: logró fotografiar a los mejores del planeta

El paranaense Sebastián Rodríguez, de 30 años, es profesor de educación física y personal trainer. En este sentido trabajó en varios gimnasios de la capital entrerriana y por espacio de cuatro años lo hizo en el club Tilcara en Infantiles, Juveniles y Plantel Superior. Además, en lo deportivo fue protagonista de varias competencias de triatlón, una disciplina que lo apasiona desde que la empezó a practicar en Paraná. Y en un momento de su vida decidió tomar clases de fotografía con Soledad Tessore y cuando se recibió se fue a vivir a Cancún, México, y logró trabajar como reportero gráfico deportivo en una empresa cubriendo, fundamentalmente, triatlones y siendo uno de los coordinadores de los otros fotógrafos.

Estuvo seis meses en el caribe, regresó a Paraná para visitar a sus seres queridos y cuando se disponía a volver la pandemia complicó esos planes. Hoy trabaja de algo totalmente opuesto a lo que desarrollaba en México.

“Todo surgió de las ganas de ir al mar y al Caribe a vivir un tiempo allá y llevar a cabo una experiencia distinta a lo que se puede hacer acá. Y me toca ir de la mano de la fotografía”, contó y más delante se refirió a cómo llegó a conseguir el empleo: “Yo a la empresa llego por un amigo correntino que vive allá. Él me recomienda, me reúno con el dueño de la empresa y le cuento de mi experiencia en el triatlón. Entonces me toca dirigir a los otros fotógrafos en esos eventos. Era darle recomendaciones, apuntarlos y ubicarlos en cada rubro del tria”.

Fotografo

Fueron seis meses de aventura mexicana y observando a los mejores exponentes del triatlón del mundo. “Estuve casi seis meses allá y llegué a cubrir tres triatlones y una carrera de ciclismo. Lo mejor fue haber empezado con el Cancún Challenge que es la carrera más importante de la ciudad. Es un triatlón de media distancia y allí yo sabía que iba a ver a mis ídolos que veía en la tele o por internet como el caso de Ben Hoffman, Timothy Don o Timothy O’donnell que son súper triatleas que cualquiera quisiera ver. Si dudas que fue un sueño cumplido ver a esos atletas que son unos monstruos”.

“La idea era volver a mitad de abril de este año para poder cubrir nuevamente el Cancún Challenge como coordinador del evento en esta oportunidad, pero se suspendió la carrera y todos los eventos deportivos así que todo quedó pendiente”, confesó el entrerriano, uno más al que el coronavirus le complica sus metas en este 2020. Sin México en el horizonte, Seba Rodríguez debió buscar trabajo en Paraná y lo consiguió, pero en otro rubro. “Ahora en Paraná me dedico a otro rubro que es el de indumentaria. Trabajo en la tienda Lesage. Después seguí tomando clases hasta el año pasado, pero como yo regresaba a México, no continué”.