Traverso habló del circuito callejero

El expiloto argentino de TC2000 contó que ""voy a contar una anécdota, que sería en el único lugar que habría que poner alguna medida de seguridad actual. En aquella época, el viejo Di Palma, pidió un gomon y un buzo al final de la recta de la circunvalación, y todos los que estábamos ahí dijimos, pero porque un buzo. Sucedía que él no sabía nadar, pero no pidió algo para no caer al agua, sino que pidió algo para que lo saquen del agua. Sería el único lugar para poner algún tejido para no caerte al agua".

image.png El Flaco Juan María Traverso, en 1985, ganando con un Renault 18 en el circuito Callejero de Santa Fe que bordeaba el parque General Belgrano.

Agregó que "con muy poco se volvería a recuperar ese circuito, prácticamente con nada, y yo no tengo la menor duda que el espectáculo sería diez veces mejor. Esto que digo es a título personal, a mi cuando me preguntan digo exactamente esto. Porque yo me acuerdo lo que significaba la carrera de Santa Fe en ese circuito, en el otro también, por supuesto, ya que se paraba el país a ver la carrera. Pero el armado de ese circuito era gigantesco, era una cantidad de dinero impresionante, y en realidad del que estamos hablando, costaría menos armarlo y el espectáculo sería mucho más lindo".

En relación a su vínculo con Carlos Alberto Reutemann, el Flaco Traverso contó que "Al Lole lo conocí hace muchos años, inclusive en Europa, en la Fórmula 2 nos cruzamos varias veces, y era como que no nos dábamos mucha bola. Y terminamos muy amigos, aunque nos vemos poco. Voy a contar algo. Porque los argentinos decíamos, le falta un cachito, podría haber ganado, y discutíamos si era bueno o muy bueno. Cuando fui a la Fórmula 2, corrí en Nürburgring, en el circuito largo donde se pegó Lauda. Cuando llegué y vi lo que era, dije me mato acá, esto es increíble. Y tuve la suerte que abandoné, porque es el circuito más difícil que vi en mi vida".

Agregó que "el Lole ganó en Nürburgring, en el circuito largo, lloviendo y en Fórmula 1. Con lo cual yo te firmo que fue uno de los mejores pilotos de Fórmula 1 de esa época. Y se lo cuento a todos los que están escuchando, no tengan la menor duda. Después el carácter que tenía, que es serio, que esto y aquello, todo lo que vos quieras, pero como piloto fue de los mejores del mundo de toda esa década".

image.png Juan María Traverso elogió al Lole Reutemann como el mejor piloto de la F1 de esa década.

También comentó un par de anécdotas con su particular estilo. "Marcos Di Palma conduciendo es un desastre. Heredó el 1% de la capacidad conductiva del padre. No entiendo como tiene registro para andar en la calle. Marcos es un plomo insoportable. Pero voy a contar algo que no le va a gustar. Marcos se deja crecer el pelo hasta la cintura. Se hace rodete hasta que se lo corta. Se le burlan, le hacen chistes, pero él no dice nada. ¿Saben por qué? Porque dona el pelo a chicos enfermos de cáncer. Se va a enojar porque lo cuento, pero ese también es Marcos Di Palma".

En cuanto a la actual Fórmula 1, el expiloto oriundo de Ramallo, comentó que "La tecnología en la Fórmula 1 eliminó al piloto. Empezó a ganar el auto y no el piloto. Yo no quiero ver eso. Quiero que el piloto se equivoque, también quiero ver su coraje. Eso se perdió". "Tenemos varios pilotos que podrían correr (mencionó a Agustín Canapino, Matías Rossi, Facundo Ardusso y Leonel Pernía), pero hasta que Argentina no vuelva a estar en el calendario, no hay chances que entren a la categoría" explicó Juan María Traverso.