Transformó un deporte de élite en barrial

Es de Rosario, se llama Marcelo Salvá, actualmente y después de conocer a Evelin Roldan vive en nuestra ciudad, junto a su futura esposa en el Barrio Fátima, es Caddie, y le apasiona el golf, tal así que dejo todas sus actividades para volcarse de lleno a enseñar en una zona con una situación socio-económica compleja, pero él jamás estigmatizó y quiso intentar, primeros eran dos o tres ahora vienen hasta las mamás a mirar y conocer este deporte alejado de sus realidades hasta entonces.





¿CÓMO COMENZÓ TODO?





"Era un día hermoso, había traído mi equipo de golf (bolso y palos), me fui a un descampado y comencé a probar con unos golpes, de repente miré hacia atrás y había dos nenes, me acerque y le pregunte si conocían este deporte y moviendo la cabeza expresaron que no, luego ellos mismo preguntaron si podían venir la próxima a mirar, donde yo le respondí que no había problema y que la próxima iban tirar ellos, parece que se corrió rápido la bola que cuando vine a entrenar el número se había multiplicado, y de ahí comenzó todo, ahora sueñan conocer y jugar en una cancha verdadera"





También me comentó que está desempleado y que subsiste con changas, pero pese a su situación laboral no deja de ir cada día para seguir formando a los niños, "ellos son mi inspiración, a veces me aflijo por mi situación, pero viéndolos a ellos en la vulnerabilidad algunos sin tomar su copa de leche a la tarde me motiva a no bajar los brazos, que debo luchar y mostrarle que existe un mundo mejor, pero depende de nosotros, los adultos" remitió Marcelo.





Esta semana viajará a Rosario, "tengo que trabajar de Caddie, pero volveré con sorpresas para ellos, siempre cuando viajo les traigo chombas, guantes, gorras y vestimenta de golf, pero deben traerlas a las practicas, y pido respeto, que deben pensar cada movimiento, es un deporte que conlleva disciplina y concentración".





¿CUÁL SERÍA TU SUEÑO O ANHELO A CORTO Y LARGO PLAZO?





"Primero implementar una copa de leche para después de culminar la jordana deportiva, luego poder llevarlos a la nuestra cancha de golf una vez en la semana para que ellos se vayan perfeccionando, y por ultimo sería tener un predio en este barrio acorde para seguir dando clases como me gustaría" culminaba Salvá.





Una magnifica historia que transforma no solo conceptos sino que la manera de ver las cosas, que nada está tan alto como uno imagina, a veces es cuestión de intentar de querer y no dejarse vencer ante las negativas subyacentes que suelen emerger habitualmente cuando uno quiere incursionar por lo desconocido.