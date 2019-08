Tranquilo, Retamal domina la Master A

Rejalado. El piloto paranaense sabe que sacó una buena ventaja, pero también es consciente de que no se puede desconectar si quiere ser campeón.

Rejalado. El piloto paranaense sabe que sacó una buena ventaja, pero también es consciente de que no se puede desconectar si quiere ser campeón. Juan Manuel Hernández / UNO

El paranaense Marcelo Retamal, con una Yamaha YZ 250, volvió a cantar victoria en el campeonato. Sumó en el trazado El Manga de Villaguay su cuarta alegría en igual cantidad de presentaciones del Enduro Extremo que fizcaliza Apema.

Al de Paraná, que marcha derechito al título, lo secundaron Cristian González de Colón con una RVM 250 y José Lozano de Escobar con una Beta 300.

“Arrancamos en Concordia, después fuimos a Diamante, estuvimos en Colonia Elía y ahora fuimos a Villaguay y la verdad es que lo venimos viviendo de la mejor manera, rodeado de amigos y familia pudiendo compartir este presente con mi hijo y mi hija de apenas 1 año”, contó, y agregó: “Gracias a Dios tenemos la suerte de ganar y de estar arriba en el podio. Lo comparto con ellos que son los que hacen que esto sea posible”.

“Uno pone todo su esfuerzo, ganas y voluntad. Todo es a pulmón, por eso el apoyo de la familia, por lo menos para mí, es muy importante, de mi señora y mis dos hijos que son los pilares y mis fans números uno. Son los que están al pie del cañón. Después de ellos siguen mis amigos y compañeros con los que estamos en todos lados. Ellos son Nico y Tatú”, enfatizó Marcelo, muy agradecido por el acompañamiento de sus seres queridos en esta odisea que es hacer deporte solo por pasión.

En lo deportivo Retamal está intratable. Lleva cuatro de cuatro y lógicamente sueña con el título de campeón. “Venimos de punta a punta en lo que va del campeonato ganando y ahora se viene Puerto Yeruá, así que vamos a ir a pelearla de la mejor manera. Por ahí se hace difícil en lo monetario, porque las fechas están medias juntas. A todos les cuesta, pero le buscamos la vuelta para poder ir y terminar de la mejor manera. Nos quedan cuatro fechas por delante, que son muy importantes más allá de ir muy bien, primeros en el campeonato. Resta la mitad y puede pasar cualquier cosa. Queremos ir de la mejor manera”, expresó el de Paraná.

AL TRASMONTAÑA. Además de atender el torneo de Apema el entrerriano hará la cita en Tucumán de trasmontaña del 10 al 13 de octubre. Es una competencia que reúne a los mejores del mundo en pareja. “Son 1.500 motos las que largan y son 150 kilómetros de enduro arriba de la montaña. Esta también es uno de los objetivos del año. Vamos a tratar de dar lo mejor para dejar bien parado a Paraná”.

“Tengo un par de espónsores que me ayudan para llevar adelante el mantenimiento de la moto, que los hago yo, tengo esa oportunidad, no pago porque si no sería muy imposible todo porque hay que pagar viajes, inscripciones y otras cuestiones que hacen a todo esto”, cerró.

LOS RESULTADOS. La cuarta cita del año del Enduro Extremo 2019 se hizo esperar y significó el regreso a Villaguay con buena convocatoria de público a pesar del frío. Hubo circuito nuevo que fue muy entretenido y exigente con tramos en monte nativo, cruces de arroyos y zanjas y dos atractivos Súper Prime con puente, trocos y barro que sirvió para hilvanar un dibujo de casi ocho kilómetros la vuelta, los que resultaron del agrado de todos.

El evento fue organizado por la Peña Villaguay Enduro y la Municipalidad de Villaguay y Fiscalizado por Apema.

Los ganadores: Juniors Open: Maximiliano Verga de Colonia Elía; Masters A: Marcelo Retamal de Paraná; Masters B: Gustavo Sturtz de Urdinarrain; Masters C: Esteban Yuskowich de Paraná; Juniors Limitada: Diego Wagner de Aldea Protestante; Promocional: Osvaldo Romero de Paraná; Enduro Calle hasta 280: Cristian Frene de Concepción del Uruguay; Enduro calle hasta 280 Mayores: Flavio Crespo de Gualeguay y Enduro Calle hasta 150: Cristian Hildebrandt de Durazno.

Lo que se viene ahora para el Enduro Extremo será el 17 y 18 en Puerto Yeruá con la disputa de la quinta fecha de calendario y luego el 21 y 22 de septiembre se correrá en Gualeguay la sexta fecha en lo que será una carrera especial.