Tranquilidad, más allá de los resultados

El arranque de Gimnasia de Concepción del Uruguay en el Torneo Federal A de fútbol no es el mejor, de acuerdo a las expectativas con las que se inició. El plantel dirigido por el paranaense Hugo Fontana está en los últimos puestos, con cinco derrotas (tres de ellas consecutivas), una sola victoria y un empate, sumando cuatro puntos sobre 21 posibles.

El sábado, en horas de la tarde, recibe a Crucero del Norte con varias bajas.

Hugo Fontana se mantiene con tranquilidad a pesar del duro momento que vive su equipo en el certamen organizado por el Consejo Federal. Confiando en el material con que cuenta en el plantel y en su trabajo, apostando a un rico semillero con el respaldo dirigencial. En este sentido, Fontana llegó a integrar el banco de suplentes plenamente con jugadores del club, mientras que en cancha el porcentaje es elevado también.

Sobre el arranque con más dudas que certezas, el entrenador dijo: “Uno siempre espera un comienzo ideal, estando en los primeros puestos, pero también uno que podía pasar, que podía encontrar una irregular campaña”.

En el haber, en la columna de las cosas que han salido bien, que funcionan, Fontana dio una mirada optimista. “Creo que tenemos cosas buenas en todas las líneas, pero por individualidades o perfiles del sector. Por ejemplo, el támden Lazza-Griego venía consolidándose pero falta completar la línea. En la zona media encontramos el equilibrio en Piñón, pero nos falta encontrar el funcionamiento por afuera”.

Concuerda con Ovación al destacar la falta de gol del equipo, el punto negativo a la hora de rondar las redes rivales: “En la zona ofensiva tenemos distintos intérpretes. Hoy juegan Bustos y Fonseca, pero nos falta gol, pero lo importante es seguir creyendo en todos, porque son nuestros recursos”.

Los recursos a los que se refiere son los más jóvenes, los que llegan desde abajo pidiendo lugar, minutos en cancha para demostrar su valía y a eso lo destaca afirmando: “Con los más jóvenes se trabaja desde la integración y credibilidad sobre ellos. Nosotros apostamos a ellos y tenemos que sostenerlos, algunos con más minutos que otros, pero liberándolos de presión a todos”.

El mal arranque no ha hecho dudar al entrenador, que se mantiene firme a pesar de los malos resultados, confiando plenamente en salir del lugar que hoy le devuelve la tabla: “Me siento con fuerza porque creo en el trabajo, creo en los jugadores. De parte de la dirigencia, cuando fueron a buscar este DT fueron muy claros con el mensaje, vamos a apostar a sostener el proceso y a apostar un poco más a los nuestros”.

SÁBADO. Gimnasia recibirá a Crucero del Norte el sábado en horas de la tarde por la octava fecha del Federal A. Para este partido Fontana no podrá contar con Luciano Leguizamón y Emilio Lazza, ambos expulsados en la derrota ante Chaco For Ever el viernes.

Igualdad. Defensores de Pronunciamiento y Juventud Unida de Gualeguaychú igualaron ayer 0 a 0 en un duelo provincial que se desarrolló en el estadio Delio Cardozo, en el marco de la séptima fecha del Torneo Federal A, Zona 1.

El punto tiene mayor valor para el Depro, dado que se mantiene en puestos de clasificación a la Zona Campeonato del certamen organizado por el Consejo Federal. Los dirigidos por Hernán Orcellet reúnen 11 unidades, tres menos que el líder Güemes de Santiago del Estero. Por su parte, Juventud Unida acumula seis puntos.

Por otro lado, Crucero del Norte, próximo adversario de Gimnasia, derrotó 1 a 0 como local a Sportivo Belgrano de San Francisco. Además, Boca Unidos de Corrientes le ganó 2 a 1 a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo y Sportivo Las Parejas goleó 3 a 0 a San Martín de Formosa.

Fue postergado el encuentro entre Douglas Haig de Pergamino y Central Norte de Salta.

Los Lobitos, finalistas del Provincial

La categoría Sub 17 de Gimnasia de Concepción del Uruguay goleó a Atlético Maciá, clasificando a las semifinales del Torneo Provincial de la división. Fue 7 a 1, cerrando la serie 14 a 1. Santiago Salas en tres ocasiones, Agustín Calvi en dos, Enzo Márquez, Agustín Romero, Ariel Benítez y Nicolás Vergara fueron los autores de los goles del Lobo, que en la próxima instancia (semifinales) se medirá con Talleres de Federal. El partido de ida será en Federal el sábado, mientras que la otra llave será entre Defensores del Oeste de Basavilbaso y 25 de Mayo de Victoria.