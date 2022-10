Tranquilidad en Brasil por la lesión de Richarlison

"Puedo confirmar que Richarlison no está en riesgo de perderse el Mundial, absolutamente. La lesión no es tan seria y me pone contento por el jugador", manifestó Conte en declaraciones recogidas por la prensa inglesa. Y agregó: "Tiene un problema en el gemelo y necesita un poco de tiempo para recuperarse y después para estar a punto. Espero que pueda jugar otros partidos con nosotros antes del Mundial".