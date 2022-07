Torneo de Parabádminton: tres paranaenses campeones

A diferencia del tenis donde se utiliza una pelota, en bádminton se usa una “pluma” o volante, que es una especie de proyectil en forma de cono formado por 16 plumas alrededor de una base de corcho. Ésta forma particular y su escaso peso de sólo 5 gramos lo hace aerodinámico y rápido, ya que puede llegar a una velocidad de más de 300 km/h. Es un deporte donde los reflejos y la rapidez en el movimiento son fundamentales. La pluma al pasar de un lado a otro de la red no debe picar, siempre se mantiene en el aire, si toca el piso es punto para el rival. En torneos oficiales se juega al mejor de tres sets, de 21 puntos cada uno.

En lo que se refiere a lo deportivo este fin de semana se destacaron tres paranaenses en ésta disciplina, quienes participaron de un Torneo Nacional de Parabádminton que se disputó en Florencio Varela, provincia de Buenos Aires. La particularidad de éste torneo es que juegan personas con discapacidad, por lo que hay diferentes categorías de acuerdo a la dificultad que presenten.

En la competencia salieron campeones Ángel Ielpo en la categoría #SH6 en Talla Baja, Carla Colman en #SU5 y Alan Montero en #SL3. Éstos deportistas practican la disciplina hace unos años en la Escuela Paracao con su entrenador Pablo Pérez, especializado en bádminton paralímpico con proyección internacional.

El primero en sumarse a las prácticas fue Ángel Ielpo en el año 2018, con un gran rendimiento, ganando todos los partidos que iba jugando y siendo líder en su categoría. El sábado se consagró campeón luego de jugar cinco partidos, contra rivales de Florencio Varela, San Luis y Buenos Aires, en el último venció a su contrincante por 21-9 y 21-15 y logró el premio mayor. Sobre las sensaciones luego de ser campeón, en diálogo con UNO sostuvo: “Me siento orgulloso de poder representar a mi provincia y dejarla bien en alto como se debe”. Además de destacarse en este deporte, en junio de este año Ángel también participó de la Copa América de fútbol de Talla Baja, formando parte de la Selección Argentina que salió campeona en Lima, Perú, ganándole la final por 5 a 0 a Paraguay.

Por su parte, Carla Colman, comenzó a practicar bádminton hace un año y medio cuando Pablo Pérez intentó convencerla para que se sume a las prácticas y ella, sin conocer demasiado el deporte decidió aceptar la propuesta, animándose a un nuevo desafío. “Es un lindo deporte, donde se viaja, conociendo nuevos lugares y hermosas personas que son re compañeras”, dijo.

En el campeonato del pasado fin de semana en Florencio Varela jugó cuatro partidos, entre ellos se enfrentó a Alan Montero, otros de los paranaenses que viajó, que a su vez, también es su compañero en dobles. Carla tiene una agenesia en su brazo izquierdo, es decir, una ausencia del miembro superior. Por lo tanto, forma parte de otra categoría, en la cual ganó y salió campeona: “Representar a la provincia es una sensación increíble, porque más allá de que uno busca avanzar en el juego, poder representar a la provincia es tratar de dar lo mejor de uno. En mi caso siempre me pongo muy nerviosa antes de jugar los partidos, pero el profe Pablo me hace bajar un poco para tranquilizarme y tratar de poner lo mejor de mí”, afirmó Carla Colman. Además, también jugaron un doble mixto con Alan, donde resultaron ganadores.

En su caso, Alan Montero tiene una agenesia de tren inferior tras un accidente que sufrió en su moto, donde perdió su pierna izquierda. Sin embargo, la vida le dio otra oportunidad y actualmente se destaca como deportista en Parabádminton, entrena hace un año y medio y ya ha participado de cinco torneos, el último fue en Brasil en el mes de abril. Alan también se consagró campeón en su categoría, logrando superar todos los obstáculos en su recuperación y demostrando que siempre se puede salir adelante. En diálogo con UNO dijo: “La experiencia de participar en este torneo es hermosa, no pensé en volver a competir tan rápido. Me llegó esta oportunidad y la estoy aprovechando a más no poder”.

Sin dudas quien tuvo una gran influencia en este logro conseguido fue el entrenador Pablo Pérez, quien además de prepararlos físicamente, desde su lugar les brinda un apoyo emocional a los deportistas permitiendo que se destaquen y disfruten del bádminton teniendo la posibilidad de representar a la provincia y también al país en los diferentes torneos. “El próximo objetivo es clasificar con los tres jugadores a los juegos Parapanamericanos de Santiago de Chile 2023 y el mayor sueño es poder representar al país en los Juegos Paralímpicos que serán en París en el 2024”, sostuvo. La próxima competencia en la agenda es el Torneo Panamericano en Cali, Colombia; a través del cual se suman puntos para poder ir a Chile. La competencia será en noviembre y para eso se prepara.

“A nivel Sudamericano Carla (por Colman) tiene muchas chances de clasificar, por lo que tenemos muchas expectativas con este torneo” dijo su entrenador. Además, tienen dos competencias más en ese mes en Lima, Perú. Por lo tanto, más allá del apoyo económico que reciben desde el gobierno provincial, necesitarán de la ayuda de algún sponsor que les permita llegar más cómodos teniendo en cuenta la situación económica y la cantidad de dinero que se requiere para realizar este tipo de viajes.