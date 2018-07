Torneo juvenil de Atlético Neuquén

Niños y juveniles futbolistas de Paraná y la región tendrán durante el receso invernal la chance de despuntar el vicio en los distintos certámenes que se anuncian organizados por clubes, instituciones y escuelitas.

El Atlético Neuquén club programó un certamen juvenil que se desarrollará en sus instalaciones entre 16 al 21 de julio.





La competencia está reservado para categorias Sub 14, Sub 15 y Sub 17. Participan 26 equipos de 12 clubes de Parana y alrededores lo que hace un número de mas 400 pibes en total.