Torneo Elías Metz: se viene la segunda edición

Ovación dialogó con Facundo Degregorio, persona a cargo de la segunda edición, quién nos comentó las expectativas del torneo y la emoción de ser parte. Facundo fue muy amigo de Elías Metz, jóven de 21 años que falleció tras luchar contra la leucemia. Es por eso que, a través de la Fundación Crisálida y la gentil predisposición del club Palermo, Degregorio llegó a organizar este torneo que flamea en el aire la bandera de la solidaridad. Su intención es brindarle un homenaje a ese amigo de la infancia y que el pádel unió aún más.

Así recordó Facundo a Elías: “Soy una persona muy amiguera, pero si tengo que elegir una persona leal como fue Elías, tengo que decirte que los cuento con los dedos de una mano y quizás me sobran. Elías fue un tipazo, me metí al pádel gracias a él”, recordó.

facundo degregorio torneo elias metz1.jpgc.jpg Se viene la segunda edición del Torneo Elías Metz en el club Palermo. Juan Manuel Hernández / UNO

“Lograr hacer este torneo en el club de sus amores y con uno de los deportes que mas le gustó la verdad que me pareció bastante sensato homenajearlo”, agregó respecto de su gran amigo.

En relación al torneo que será este fin de semana, Degregorio resaltó que: “Tenemos muchas expectativas porque la edición del 2021 fue un total éxito. Se ha sumado un montón de gente nueva. Superamos todo lo realizado el año pasado en cuanto a premios, parejas inscriptas, colaboraciones y demás”.

Con respecto a los objetivos, uno de los organizadores dejó en claro que es “dar a conocer el trabajo de la fundación”. “Además, que la gente conozca lo lindo que tiene este deporte. Lo importante es pasar un lindo fin de semana, que las familias vengan a divertirse”, agregó.

En relación a la Fundación y el trabajo constante que realizan allí, Facundo no dudó en responder lo que representa para él y todos los que aportan su granito de arena: “Hacen un laburo espectacular con todos los que asisten. Nuestro aporte es darles difusión a la tarea importante que realizan en el establecimiento”.

La categoría para este torneo será Suma 11. El organizador explicó el por qué de esa decisión: “Es por una cuestión de ascenso de las parejas que disputaron el torneo anterior, que fue suma 12. La base de jugadores repetía participación así que vimos conveniente hacerlo suma 11”.

facundo degregorio torneo elias metz.jpg Facundo Degregorio dio detalles del torneo Elias Metz que se desarrollará en el club Palermo. Juan Manuel Hernández / UNO

“Vamos a tener 24 parejas compitiendo. En un principio pensamos en traer un poco más de gente pero por una cuestión organizativa decidimos mantener el cupo de 24 parejas”, informó.

En relación al sistema de juego que tendrá la segunda edición del torneo Elías Metz, Facundo Degregorio dejó en claro que “será el tradicional”. “Vamos a hacer 8 grupos de 3 parejas en cada uno. Clasificarán los dos primeros. Eso será el día sábado. Para el domingo comenzaremos con las fases finales y el sistema de juego será al mejor de tres sets, con punto de oro”.

El torneo, más allá de los resultados, tiene otros fines. Recaudar para la fundación, difundir el trabajo que realizan en ella e instar a más personas a que se hagan los controles necesarios. “Lo que se logra con esto es realmente increíble. Lo he vivido muy a pecho el año pasado. La buena onda de la gente contagia, y mucho. Hay jugadores, por ejemplo, que te dicen que suman 13 y no 11 pero se inscriben igual. Otros se anotan con sus hijos y entran a divertirse. Entonces buscamos eso, ayudar y difundir. Es cero competitivo. Hay participantes que se inscriben y, además, donan comidas, plata, todo para los premios. Me quedo con la solidaridad de la gente con la causa”, finalizó Degregorio.