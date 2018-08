Tomás Chancalay volvió ser convocado a la Selección Argentina Sub 20

Tomás Chancalay. Este martes la Selección Argentina Sub 20 retomó los entrenamientos después de la participación con coronación en el Torneo L'Alcudia de España. Lo hizo en el predio Julio Humberto Grondona, con la presencia del jugador de Colón





Vale resaltar que el volante de Viale fue sparring del elenco nacional en el último Mundial de Rusia y por eso Lionel Scaloni y Pablo Aimar lo tienen bien visto. Si bien es cierto que todavía no le tocó sumar minutos en este semestre, el entrenador rojinegro lo tiene en cuenta, ya que formó parte de los concentrados en los últimos tres encuentros.









Se dijo que no formó parte del último certamen internacional juvenil por negativa de Colón, ya que no era un oficial de la FIFA, factor que no obligaba a los clubes a ceder a los jugadores, pero esto nunca fue confirmado como tal.









Se presenta una nueva posibilidad para el delantero, de 19 años, que plasmó sus buena condiciones en la máxima categoría, aunque todavía le está faltando rodaje para ganarse la titularidad indiscutida. Por lo pronto, tiene su lugar en la Sub 20.





Tomás Chancalay.jpg AFA