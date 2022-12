Toio Ballay se consagró como bicampeón argentino

Los dos representantes entrerrianos pudieron culminar el día y, uno de ellos, fue una de las grandes noticias que arrojó al cabo de la primera jornada de actividad en el Gran Premio Coronación 2022.

Al quedarse con el triunfo en la etapa 1, sumado al abandono de su único contendiente al título, el riojano Nicolás de la Vega (VW), el concordiense Victorio Ballay se ha proclamado campeón, logro que obtiene por segunda vez consecutiva en la clase RC3-Junior, luego de haber cumplido esta misma ecuación en 2021.

“Empezamos el año con el pie izquierdo, nos costó muchísimo pero creo que la clave fue que nunca bajamos los brazos. Siempre pensamos en poder llegar a esta fecha y poder festejar así y por suerte se nos dio. Es un trabajo en conjunto de todo, de todo el equipo; no sólo de piloto y navegante. El agradecimiento es enorme, me cumplieron el sueño. No pensé que iba a estar viviendo esto hoy”, comentó con toda felicidad Ballay a este medio luego de ya consumada su consagración. Ahora, solo le restará culminar la competencia en la jornada de este domingo.

Otra es la situación de Leandro Bonnín (Citroën), pues el piloto de la clase RC-MR y que está en la lucha mano a mano por el título de la divisional con el sanjuanino Gastón Pasten (VW) tuvo una jornada perfecta y había llegado al final del día como líder. Sin embargo, una penalización por no respetar una de las chicanas, le hizo descender al tercer puesto del clasificador de su división, que ahora lidera Federico Villagra (Toyota) y que tiene como escolta a Pasten, con una renta de 6,3 segundos por sobre Bonnín, por lo que el uruguayense deberá salir a todo o nada este domingo.

Así, los protagonistas ya se enfocan en lo que será el último día de actividad del año, en otra jornada en la que se prevé altas temperaturas y que tendrá como eje central de las acciones un recorrido en cercanías a Mina Clavero, desarrollándose varias pruebas especiales en caminos clásicos del Rally Mundial.

Así, las cinco pruebas especiales de hoy comprenderán a Mina Clavero y Ciénaga de Allende como lo principal, comenzando toda la acción a la hora 8.58.

Producción periodística: Matías Russo