Toio Ballay gana y Leandro Bonnin está ahí en Reconquista

La igualdad no sólo se da en el clasificador general de la prueba sino también, por ejemplo, en la clase RC MR. Allí compiten dos representantes de la provincia de Entre Ríos: el uruguayense Leandro Bonnin (Citroën) y la concordiense Nadia Cutro (Toyota). Sin embargo, en el caso de Bonnin es el más destacado de los dos y está en plena disputa por la victoria en esta divisional así como también del título.

Y, para no ser menos, concluyó ayer a tan sólo ¡0,8 segundos! de Federico Villagra (Toyota), el provisional líder de la prueba en esta división, por lo que se plantea un domingo excepcional en cuanto a la batalla por el triunfo entre estos dos velocistas. En el caso de Cutro, está realizando una gran competencia también se ubica en una gran quinta colocación de clase, siendo 13ª en la general.

Por otro lado, en la RC3-Junior también hay en competencia uno de los embajadores provinciales: Victorio Ballay (Toyota). Allí, el piloto concordiense, hasta el momento, en esta cita con epicentro en la provincia de Santa Fe, viene demostrando un gran nivel y es el líder de la competencia en esta división, aventajando al puntero del certamen, Nicolás De la Vega (VW), aunque por un margen no tan elevado, siendo la diferencia entre ambos de 42,7 segundos. Si bien la distancia en los relojes no parece ser elevada, puede resultar importante en una competencia de llano como lo es esta, en donde no es fácil recortar las diferencias debido a la tipología de la prueba.

Mientras tanto, en la vanguardia general de la prueba, el líder no ha cambiado desde el inicio mismo y es Miguel Baldoni (Skoda), que es escoltado por Alejandro Cancio (Skoda) a solo 6,2 segundos, mientras que tercero, expectante, está Augusto D’Agostini (Skoda).

Para finalizar, es importante subrayar que hoy será el día definitorio y de cierre de la competencia, con el recorrido de seis tramos cronometrados más. En ese aspecto, se disputarán tres por la mañana, que se repetirán luego del mediodía. Las especiales son: Campo Leonahardt – La Lola (12,45 kilómetros); Los Ladrilleros – Barros Pazos (18,16 kilómetros) y Autódromo Reconquista (4,15 kilómetros), con la largada del primer auto a la hora 9.33.

