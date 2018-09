Todos esperan mejorar

Gimnasia de Concepción del Uruguay regresa hoy a los entrenamientos tras el empate del domingo ante Douglas Haig de Pergamino en la primera fecha del Torneo Federal A, ya con la mente puesta en el choque de la segunda, el sábado en Gualeguaychú, ante Juventud Unida, partido que se jugará desde las 15 o 15.30.

El empate en el debut dejó un sesgo de disconformidad en todo el mundo del Lobo, aunque los jugadores rescataron lo hecho en el segundo tiempo, donde se vio un panorama más acorde a lo que pretende el técnico Norberto Acosta del juego de su equipo.

En esa línea comenzó el análisis Luciano Leguizamón, quien terminó siendo el mejor en el local.

"Queríamos arrancar ganando por la gente, por nosotros, pero regalamos el primer tiempo, no jugamos bien. En el segundo intentamos hacer más toques y creo que jugamos mejor. Ellos estaban bien parados, corrieron mucho, pero hay que seguir haciendo lo del segundo tiempo, meter y agregarle fútbol", sostuvo.

Además, destacó el ingreso de Emiliano García, el juvenil que realizó un par de cosas interesantes, forzando el gol del empate: "Está con muchas ganas, tiene condiciones y esperemos que nos pueda rendir a todos".

Maximiliano Rodríguez, otro de los que intentó jugar siempre en Gimnasia dio su mirada del empate, similar a la de Leguizamón: "No pudimos encontrar la pelota, se nos complicó a la hora de tener situaciones de gol y ese primer tiempo no es la idea de juego que tenemos, pero al menos se sumó y trataremos de mejorar para el próximo partido. Sabíamos bien que teníamos que jugar la pelota por el piso y con un error nos convierten sin haber generado ninguna situación clara. Pero es el comienzo y tenemos que corregir entre semana para no repetirlo. En el segundo tiempo atacamos, jugamos mejor, lo fuimos a buscar el empate y fue justo".

Cristian Fornillo, autor del empate en el final para Gimnasia expresó al termino del partido que "estábamos ansiosos por el debut, el primer tiempo nos jugó una mala pasada, pero después pudimos sacarlos adelante". Sobre el gol que le anulan, similar al del empate, dijo que "es muy fino creo que vengo de atrás y la cabeceó yo pero hay que verla bien".

REFUERZO. Gimnasia incorporó su refuerzo número nueve en el filo del cierre del mercado de pases. Se trata de Iván Alfredo Chacon Quiroz, volante zurdo de 23 años que llegó el fin de semana para sumarse al Lobo, con pasado en el fútbol de ascenso y una temporada en Vélez.