Todos escucharon al Messi de los patines

Tras diez temporadas en uno de los mejores equipos del mundo, el argentino desembarcó en Portugal. Allí, pasa sus días patinando y dejándola chiquita en el Benfica.

EN paraná. El oriundo de San Juan arribó en la capital entrerriana, donde tiene familia, y se tomó un tiempo para visitar el Club Rowing. En el Remero dialogó con los amantes del deporte, luego firmó autógrafos y se sacó fotos con todos.

UNO dialogó con Álvarez respecto de su visita, el presente del hockey sobre patines argentino y su carrera en general.

“Vine a visitar a mi familia y de paso me di una vuelta por Rowing. Es una experiencia muy bonita. Me gusta mucho interactuar con los niños, hablar, sacar dudas, dejar experiencias”, comenzó la leyenda del hockey.

En cuanto a la charla que tuvo con grandes y chicos en el Quincho El Remanso, Álvarez destacó: “Lamentablemente no pude realizar la charla con patines encima pero de igual manera intenté despejar todo tipo de dudas de ellos. Cuando uno es jugador tiene muchísimas preguntas”, dijo, y agregó: “Yo cuando era chico no tuve esa posibilidad de preguntar a algún referente. Por eso me gusta interactuar con ellos”.

Deporte en el país. El actual jugador del Benfica afirmó que no pudo recorrer distintos clubes de Argentina pero de igual manera “se viene trabajando de manera progresiva”.

“Luego de los dos años de pandemia, que fueron un problema, el deporte se fue reactivando en distintos puntos del país. El hockey argentino tiene que seguir madurando, dando frutos y sacando jugadores”, destacó.

El hockey sobre patines sigue siendo amateur. Con respecto a ello, el delantero de la Selección Argentina expresó que al deporte “no se le da la importancia que se merece”.

“No voy a entrar en detalles, pero es una lástima que un deporte tan bonito siga siendo amateur. Siempre se puede hacer más”, expresó.

“Nosotros, los jugadores, aportamos nuestro granito de arena y seguimos incentivando yendo a los clubes, a los colegios”, explayó.

Selección argentina. El equipo Albiceleste jugará el mundial de hockey 2022 de local, en San Juan entre el 7 y 13 de noviembre.

“Estamos con muchas ganas de que comience el campeonato”, contestó.

“Es una oportunidad que no todos pueden tener. Jugamos en casa, con nuestra gente y es algo espectacular. Por suerte lo pude vivir en 2011”, comentó y con respecto al equipo agregó: “El grupo está muy consolidado, muy bien. No sentimos presión de ser locales. Es muy positivo entrar a la cancha y ver que toda la gente esté alentando por nosotros”, contestó emocionado.

Presente. Durante la presente temporada Pablo Álvarez tuvo que dejar el Barcelona luego de 10 temporadas y recaló en Benfica, un poderoso de Portugal. “Estoy bien. Ha sido un año complicado, de cambios. Al principio me costó y me sigue costando ya que es un hockey distinto el que se juega en Portugal”, contestó.

“Benfica es un club grande y aspira a todos los títulos que enfrente en la temporada. El equipo está consolidado así que estoy con muchas ganas de volver y pelear por todas las competencias”.

pablo álvarez hockey sobre patines 1.jpg

Objetivos. “Es ir mejorando cada día”, contestó sin dudar la leyenda del hockey sobre patines.

“Mi intención siempre es mejorar año tras año. Para mí no hay techo y todos los días se aprende un poco más”, aseguró.

“En mi posición (delantero) trataré de meter todos los goles que pueda para ayudar al equipo”, finalizó Álvarez.

Portugal disfruta de sus goles

Luego de 10 temporadas en el Barcelona, donde afirma que “se formó como jugador”, Pablo Álvarez pasó al Benfica de Portugal donde ya ganó un título y aspira a todo en la nueva temporada.