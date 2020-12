Todos por Apema, esa es la gran motivación 

Al finalizar la cita se le entregará a cada participante una vianda y podrán participar de numerosos sorteos con importantes premios. Se pide para este evento una colaboración de 1.500 pesos a cada participante. Para más datos o información los inteMotocross resados deben comunicarse al 3434655499.

Marcelo Retamal, uno de los referentes del enduro extremo, habló con Ovación al respecto. “El objetivo de la travesía es juntar la gente del enduro después de tanto tiempo sin andar. La idea es que vaya la familia del enduro y que la travesía sea para compartir una jornada entre todos. El costo es de 1.500 pesos para colaborar con Apema, ya que durante el año no se pudo recaudar nada”.

Apema.jpg Apema no recaudos fondos este año.

Acá no hay competencia, sino que la meta final es completar la travesía. “La intención es completarla nomás y para ello nos vamos a separar en grupos. Los que tienen más experiencia van adelante. Luego vendrá el segundo pelotón, y si somos muchos se armará un tercero. Eso ya está diagramado”, comentó, y luego agregó: “La gente sin experiencia está invitada a acompañarnos. Tenemos muchas chicas que también serán parte de esto así que estamos contentos. La idea es completar la prueba, nada más. Vamos a tener guías y la idea es que lleven sus cámaras para sacarse fotos y guardarlas de recuerdo. Es eso”.

“Acá habrá gente que es piloto y gente que no. Así que como guías la meta es acompañarlos a todos para que pasen un lindo día de enduro. Es una travesía, pero sin tiempo. Es una jornada para compartir entre todos”, insistió Retamal, un apasionado de esta disciplina y quien supo además ser monarca en su divisional.

Más adelante el piloto paranaense explicó cuáles serán las alternativas durante la travesía: “Queremos invitar a todos los que quieran sumarse porque esto no es una competencia ni una carrera. No se necesita tener experiencia. Los caminos ya están probados y controlados. Los hemos recorrido y acá no hay demasiadas destrezas, más que pasar algún sendero entre los árboles, pero todo en marcha moderada. Eso se va regulando con la velocidad del pelotón”.