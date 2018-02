Todoro: "Voy a gritar muchos goles en Peñarol"

Sede social del Centro Sportivo Peñarol, de mañana. Acontecimiento inusual en el deporte de la ciudad.





Se organiza una conferencia con los medios para realizar la presentación oficial de un futbolista.





Por primera vez un jugador de fútbol es presentado como sucede con los basquetbolistas que temporada tras temporada llegan para el Torneo Federal. Impecable gesto de la institución que se la jugó por el fútbol con la intención de potenciar una actividad históricamente postergada en Rosario del Tala y la zona.





En la calurosa jornada, el equipo que orienta técnicamente Marcelo Bustamante recibe al atacante paranaense Antonio Todoro, quien luego realizó su primer entrenamiento en el Estadio 2 de Enero y antes de trasladarse al complejo balneario Delio Panizza para hacer trabajos en la arena, el crack de barrio La Floresta habló mano a mano con UNO.





OVA TAPA F2.jpg







— ¿Cómo te recibieron en Rosario del Tala?

— Muy bien. Mi primera impresión es que es gente seria y trabajadora. Para mí es importante que se haya generado mucha expectativa con mi llegada porque eso me motiva a tomar este desafío con la responsabilidad de ayudar al equipo para ser protagonista y al entrenador Mache Bustamante, que junto a los dirigentes hicieron mucho esfuerzo para mi llegada. Todos cedimos para que esto sea una realidad.





— Antes de tu llegada, ¿qué sabías del club Peñarol y la Unión Deportiva?

— La verdad que sé muy poco. He pasado por acá las veces que viajé a jugar ante Atlético Uruguay, pero no conozco las canchas y nunca jugué en esta liga.





— De acuerdo a tus rendimientos y tus experiencias, en este nuevo torneo de 28 clubes, ¿creés que vos podrías abrirle las puertas a otros jugadores de la Liga Paranaense de Fútbol que hoy por hoy se marchan a Paraná Campaña y en un futuro podrían reforzar a los equipos de la UDL?

— Esa es la idea. Primero hay que tratar de sembrar desde lo personal. He hablado con muchos conocidos del fútbol que me han apoyado en venir a jugar acá y quizá en el futuro uno pueda ayudar para que jugadores de Paraná o Paraná Campaña vengan a esta Liga a tratar de sumar para hacer que el campeonato se vaya más para arriba en su nivel.





— Por trayectoria y currículum llegás desde torneos de mayor jerarquía. ¿Eso te obliga a que tus rendimientos hagan la diferencia?

— En toda mi trayectoria nunca subestimé a nadie. Siempre fui muy respetuoso de mis colegas y equipos. Eso sí, siempre me preparo para ser mejor. Por eso arranco hoy con un mes de anticipación a entrenar para llegar de la mejor manera y estoy convencido de que voy a hacer muchos goles en esta liga y con ese objetivo vengo, que la gente de Peñarol pueda gritar muchos goles.





— Tu origen futbolístico se da en un barrio paranaense que alberga el clásico más popular de la LPF entre Sportivo Urquiza y Peñarol. En Paraná Campaña jugaste una final histórica con el clásico vialense entre Arsenal y Viale FBC. Ahora vas a jugar el clásico de Tala. ¿Qué sabés de la rivalidad entre Peñarol y Atlético Tala?

— Lo primero que me dijeron es que hay que ganar el clásico (risas). He tenido suerte de ganar muchos clásicos con Sportivo Urquiza, Viale FBC, con Atlético Paraná a Patronato, en María Grande también y ojalá este clásico de Tala no sea la excepción. Es un clásico con mucho folclore y Peñarol está necesitando ganarlo y vamos a hacer todo lo posible por ganarlo.





— Un mensaje al hincha del Tricolor que se ilusiona con tu llegada al equipo.

— Que confíe siempre en lo que puede generar el equipo. En lo personal que van a ver un jugador muy simple, que puede jugar a uno o dos toques. Que de acuerdo a lo que me pida el técnico seré el enganche para el armado del juego o bien puedo jugar de delantero e intentaré que la gente pueda gritar muchos goles.









Daniel Palacios en colaboración para Diario UNO.