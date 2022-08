Todo Boca se fue sin hablar de Paraná

Hugo Benjamín Ibarra no es la primera vez que decide no hablar con los medios. De hecho, en los cinco encuentros que dirigió, las tres veces que perdió (San Lorenzo, Argentinos y Patronato) no enfrentó los micrófonos. En contrapunto, cuando el Xeneize ganó, sí habló ante los medios.

La victoria del Patrón ante Boca en Paraná dejó al equipo Xeneize con la peor marca de la Liga Profesional 2022 de fútbol: es el equipo que más goles en contra tiene, en los 11 encuentros, un total de 19. Además, solo anotó 16 tantos y tiene diferencia de menos tres.

En los 11 partidos de la Liga Profesional, el conjunto de la Ribera solo pudo mantener el arco una sola vez en cero (en la victoria ante Talleres por 1-0 de la fecha 8) y en seis de los encuentros le convirtieron más de un gol.

Otro de las marcas negativas que tiene Boca es que perdió más de lo que ganó: de los 11 encuentros disputados hasta el momento, el Xeneize ganó cinco y perdió 6 y quedó a 10 puntos de Atlético Tucumán, el único puntero de la Liga Profesional.