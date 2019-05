Toda una vida junto a los colores de Palermo

Sus primeros pasos los dieron en barrio Rocamora de Paraná, defendiendo los colores de Palermo. Fueron creciendo y sumando experiencia. Cada uno ocupando su rol dentro del campo de juego pero sin perder la pasión por el fútbol y el club de sus amores. Cuando les tocó vestir otros colores, uno de ellos lo hizo solo y los otros dos recorrieron otras instituciones de la capital entrerriana. Cristian Kiki Gómez tiene 28 años, luego lo sigue en edad Claudio (Caio), de 27, y el menor es Diego con 22, un tridente ofensivo que todos sueñan tener.

"Es algo hermoso estar los tres juntos. Estamos todo el tiempo en contacto. Nos vemos antes, durante la práctica y después. Al mediodía almorzamos con mi viejo", comentó Kiki Gómez, mediocampista del Sangre y Luto.

En cuanto al club que representan, el mayor de los hermanos expresó: "Los tres arrancamos desde muy chicos. Estuvimos mucho tiempo acá. Hemos estado en las buenas y las malas. El club es todo para nosotros, somos hinchas".

Los Gómez están muy identificados con la institución del barrio Rocamora, su padre José dirigió por varios años al primer equipo en la Liga Paranaense de Fútbol y también en algún torneo del Consejo Federal de AFA.

"Siempre nos sentimos cómodos. Hoy estamos para sumar y con más experiencia hemos demostrado otras cosas. Cuando nos tocó estar con el viejo era otra cosa", agregó Kiki.

Diego y Cristian, cuando decidieron sumar minutos en otra institución, lo hicieron juntos. El mayor y el menor vistieron las camisetas de San Miguel y Ministerio. En tanto, Caio tuvo una lesión que lo alejó de las canchas por un largo período y también vistió las camisetas de Belgrano, Patronato y Arsenal de Viale, entre otros elencos.

En su visita a la Redacción de UNO, los chicos repasaron su carrera y contaron en qué lugares se sintieron más cómodos jugando. El mayor de los hermanos expresó: "En San Miguel me sentí muy bien, y en esta nueva etapa de Palermo. Estoy jugando en el medio en una posición que me gusta y mucho. Cuando jugaba de delantero no me sentía cómodo".

En tanto, Diego señaló: "Este año en los partidos que jugué me sentí bien. De media punta con un 9 y en 2016 en el Torneo del Interior también fue mi mejor momento".

Además Claudio habló de sus mejores momentos: "A los 16 estuve en Belgrano con una camada de jugadores que salieron de Palermo. El mejor recuerdo es con Arsenal de Viale, que salimos campeones y fue donde aprendí muchas cosas, sobre todo a defender los colores a muerte. En Palermo siempre disfruté vestir la camiseta, más en los torneos del interior".

Por otro lado los hermanos coincidieron en un técnico, su viejo: "Siempre estuvimos con él. Fueron varios años que lo tuvimos de DT y era lindo que nos exigiera", comentó Claudio. Pero ellos no dudaron en dar a conocer otros nombres como el de Norberto Cari Espinosa y Ángel Escobué.

Los Gómez contaron cómo viven el día a día. Cristian tiene tres hijas y Claudio un hijo. En tanto Diego es el soltero de los hermanos.

"Siempre hablamos de fútbol, es una pasión para nosotros. Somos una familia fanática de Palermo y de Boca. Por ahí pasa que no nos podemos juntar a ver partidos de Boca porque cada uno tiene un pensar diferente", expresó Kiki.

En cuanto al barrio, Cristian dijo que tiene grandes recuerdos de Rocamora.

"Tengo a mis amigos y hemos vivido muchas cosas. Hoy vivimos un poco más cerca del clásico, en la zona de Atlético Neuquén", sostuvo.

Ya metido en la intimidad de los hermanos. Los tres coincidieron contra quién le gusta jugar en la Liga Paranaense.

"Siempre queremos jugar contra Sportivo Urquiza y Peñarol. Los de La Floresta siempre proponen jugar al fútbol y se hacen lindos partidos", comentó Claudio con respecto al rival de la cuarta fecha del Torneo Apertura.

Por otro lado el enganche de Palermo dejó su opinión de la LPF y de los conocimientos que le dejaron algunos compañeros.

"Aprendí mucho de Cacho Milocco, a tener un sentido de pertenencia con el club. Todos trabajan el doble en otras ligas. Acá se ve poco compromiso", indicó Caio.

Se viene la cuarta. Los ocho encuentros de la LPF se disputarán mañana a pesar del Feriado. Abren la jornada los chicos de Tercera División, luego juega Cuarta y cierra Primera. El plato fuerte será el derby entre Atlético Paraná y Belgrano, por la Zona 2, reeditando una nueva instancia del clásico más añejo de la ciudad. Por la Zona 1; Ciclón del Sur recibe a Ángeles Negros en cancha de Sportivo Urquiza. Don Bosco de local ante Universitario, Palermo recibe a Sportivo Urquiza y Oro Verde ante Peñarol. En tanto, la Zona 2 tendrá los siguientes partidos; San Benito ante Instituto, Argentino contra San Miguel y Atlético Neuquén recibe a Ministerio. El precio de las entradas varía dependiendo el partido, entre los 80 y 150 pesos.





















Daniel Blanco renunció a Peñarol





El club Peñarol se quedó sin entrenador en su plantel de Primera División ya que en las últimas horas presentó su renuncia Daniel Colo Blanco. El DT le comunicó su decisión a la Comisión Directiva del Tricolor y fue por motivos personales. Bajo su mando, Peña jugó tres partidos, ganó uno y empató dos. Natalio Álvarez se hará cargo de manera interina, acompañado por Gabriel Prina, Omar Maldacena, José García, Walter Almada y José Luis Retamar.