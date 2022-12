Tité y su baile: "No le faltamos el respeto a nadie"

El técnico brasileño bailó en la celebración del tercer tanto de Brasil, junto al resto de jugadores, cerca del banquillo de Brasil. "Fue por Richarlison. Me dijo que bailara y le dije que si marcaba él algún gol lo haría. Cuando consiguió marcar... ", comenzó explicando el entrenador, quien luego continuó: "Sabemos que hay gente malvada que nos iba a decir que era irrespetuso o algo así".

"Y no es verdad. No queríamos ser irrespetuosos. Por eso hemos intentado esconderlo, pero sabemos que hay cámaras en todos lados. No queríamos ser irrespetuosos ni con el rival ni con Paulo Bento", añadió Tite

Tité, el "equilibrio" de Brasil y Neymar "es un líder desde la técnica"

"Neymar tiene un liderazgo técnico, otros jugadores tienen otras habilidades, pero él es un líder desde la técnica", dijo Tite en rueda de prensa. Luego, su asistente César Sampaio, continuó con los halagos a Neymar, que volvió después de la lesión que sufrió en el debut en el tobillo y lo hizo con gol. Un tanto que le deja a un gol de igualara Pelé como máximo goleador de la historia de Brasil: "Neymar marca la diferencia, nos da algo diferente. Podría estar todo el día hablando de él, pero me gustaría felicitar a nuestros fisios por el trabajo que han hecho para que lo tengamos aquí. Motiva a otros jugadores y tenemos mucha suerte de tenerle de vuelta. Está recuperado y listo para nuevos retos", manifestó Sampaio.

Asimismo, Tite habló sobre que la clave de su equipo es el equilibrio en todas las líneas del campo y alabó a su afición, por haberles acompañado hasta aquí. "Si perdemos el equilibrio será fatal para nosotros", aseveró Tite.

"Tenemos un sentimiento de gratitud a todos los que han venido aquí a apoyarnos. Estamos muy expuestos en el campo, pero ver el apoyo de los fans es muy bonito. También nos apoyan no solo cuando marcamos goles, también en momentos difíciles, como con la lesión de Neymar. Estamos muy agradecidos", afirmó el seleccionador brasileño.

Por último, se refirió a que Brasil se convirtió este lunes en la primera selección en la historia en alinear a 26 jugadores en una Copa del Mundo. "Nos faltaba un jugador por saltar al campo, el tercer portero, Weberton, por lo que ha sido muy bonito darle minutos. Nunca es fácil sustituir a un portero y hoy hemos podido hacerlo".