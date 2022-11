Tite habló de la derrota Argentina: "Sirve como análisis"

El entrenador de Brasil fue consultado por las derrotas de Argentina ante Arabia y Alemania con Japón por la primera fecha del grupo C y E, respectivamente. En ese marco, Tite reflexionó: "Sirve como análisis, como reflexión. No hay grandeza ni facilidades mayores o menores. Tal vez ese sea el gran aspecto, no hay rótulos o etiquetas. Cada país tiene su orgullo para dar lo mejor".