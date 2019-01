Tilcara ya se mueve con nuevo entrenador

El lunes Tilcara puso primera y comenzó con la pretemporada de la mano de Jesús Simón Beber como nuevo entrenador en reemplazo de la dupla Luciano Furlan-Santiago Reggiardo quienes se fueron a trabajar a las emes. El Verde afrontará el segundo nivel del Torneo Regional del Litoral después de haber perdido la categoría. ¿La meta? Ser regulares durante todo el año. Su coach visitó ayer UNO y plasmó cuáles serán sus planes para el 2019.

"Arrancamos el lunes, aunque no con el número deseado ya que algunos aún andan de vacaciones y otros van y vienen. Igualmente y con buenas vibras de parte de todos los chicos del club", dijo.

Para un exjugador llegar a dirigir tu club es un motivo de orgullo y alegría. Jesús no es la excepción. "Lo tomo con responsabilidad y para mi es un laburo más así que le vamos a meter con todo. Ya le metimos seriamente con la planificación con los chicos del staff y después para mi es un sueño. Es algo lindo que me toca rápido esto de ser entrenador, pero estamos enchufados".

"Algunos jugadores vuelven de lesiones que tenían y eso está bueno ya que no pudieron estar en todo el año el año pasado. Después a los que vienen de vacaciones les hacemos el diagnóstico para ver cómo están. Igualmente es un grupo grande y la mayoría estuvo jugando seven hasta el 22 de diciembre con el Seven del Plumazo así que los tenemos en vista para el examen que haremos", contó respecto de cómo encontró a los jugadores que ya se mueven bajo sus órdenes.

La meta no pasa por ascender, pero se entiende que si logran alcanzar la regularidad que buscan, esa meta llegará sola.

"El objetivo final no está planteado aún. Nosotros como plantel y con el equipo de entrenadores buscamos ser un equipo regular y no tener altos y bajos. No queremos estar en la A y que al otro año te toque bajar. Vamos a tratar de regularizar el equipo y obviamente encontrarnos a todos los jugadores en un buen nivel. Queremos más que nada elevar el nivel técnico de los chicos enfocándonos en las destrezas. Que todos puedan tener un gran nivel", aseguró.

"El rugby de la tele lo vamos a tratar de obviar. No creo que haya muchos cambios a lo que se venía viendo. Lo que sí es que vamos a plantear diferente los partidos, mucho más territorial y vamos a tratar de no arriesgar tanto en nuestro campo. La idea es jugar en el campo rival", explicó respecto de la idea de juego del Tilcara 2019.

Finalmente Beber habló del ascenso del TRL: "Como jugador siempre jugué en este nivel y como entrenador siempre estuve en la A. Es más el primer año que entrené ascendimos, después siempre jugué en este nivel, en la B del Regional del Litoral. Considero que estamos entre el grupo de segundos de la A y el primer equipo de la B. Estamos a nuestro nivel".

EL STAFF. Entrenadores: Jesús Simón Beber, Facundo Carlevaro, Flavio Demonte, Gonzalo Seghezzo y Adrián Giupponi, Preparador Físico: Eduardo Garcilazo, Manager: Leonardo Erbetta y José Figueroa.

















Salió selfie en pleno entrenamiento





Los jugadores de Tilcara del Plantel Superior están trabajando duro con la idea de afrontar un año que promete ser duro en el ascenso del TRL. Trabajan a conciencia, se van sumando jugadores pero también se divierten. La selfie no faltó en unas de las prácticas.