Tilcara: por el coronavirus, nació una nueva función

La pandemia por el coronavirus cambió el panorama en todo el mundo y los deportes no están ajenos a esta circunstancia. Mientras algunas disciplinas volvieron a la actividad después de mucho tiempo, respetando todas las medidas sanitarias establecidas, el rugby parece lejos de esa realidad. Pero en Tilcara ya se están preparando para lo que vendrá.

Si bien la mayoría de los clubes de Entre Ríos ya presentaron sus respectivos protocolos para regresar a los entrenamientos, la autorización para hacerlo tardará más de lo pensado. Por lo pronto, todas las entidades se preparan y en el medio de esta situación surgió una nueva función, ya que desde la Unión Entrerriana de Rugby se pidió que cada club designe a un responsable de Covid-19.

La tarea de esta persona será la de ser el nexo entre la institución y la UER para informar cómo será la planificación que se desarrollará al momento de regresar a las prácticas. Además, deberá estar empapado con todas las novedades que se bajan desde la UAR para que los jugadores de cada división estén al día con las mismas.

En el caso del club Tilcara de Paraná, el designado para esta actividad es Adrián Toplikar, quien forma parte de la subcomisión de rugby y es coordinador de las Juveniles. En diálogo con Ovación, el dirigente explicó cómo es la nueva función que surgió en plena pandemia.

“La verdad que es una responsabilidad muy grande y algo nuevo para nosotros. Estamos aprendiendo porque esto cambia todo el tiempo. Por suerte en Tilcara contamos con la colaboración del doctor José Carlos Cuestas, quien fue presidente de la UER y sabe mucho de este tema. Nos dio una mano con el armado del protocolo, pero es todo tan dinámico que nos vamos adecuando a todo lo que va saliendo. Cada club tienen sus características. En el caso de Tilcara posee dos predios, con una cancha en Zapata y Huergo, y con otras cuatro en el Quincho de la Ruta 18. Allí es donde podemos tener más gente entrenando, pero siempre respetando cada protocolo”, indicó.

“También tuvimos que formar una comisión de Covid-19 dentro del club, con los managers y con dos papás por división. La misión será educar a los chicos y crearles el hábito de las nuevas costumbres para cuando vuelvan a entrenar”, agregó.

Toplikar también expresó que la idea es reunirse con responsables de otros clubes, aunque todo dependerá si está el visto bueno para el regreso a las prácticas. “Hasta ahora no hemos recibido ninguna información, pero nos vamos a juntar para coordinar diferentes acciones. Es difícil vaticinar cuándo vamos a volver, porque hay que ser muy responsables. Se arrancaría con el plantel superior y después las otras divisiones. Para colmo, ahora aparecieron casos en Paraná y eso nos complica más. En lo personal creo que estamos lejos. Creo que vamos a ir de la mano con las escuelas. Cuando arranquen, nosotros podemos a llegar a hacer algo de actividad. Es un deporte de mucho contacto y eso es lo que lo dificulta aún más. No soy muy optimista porque soy realista. Es un virus que se contagia muy rápido, no tiene una letalidad grande, pero igual hay que ser responsables”, expresó.

Acción solidaria.

El lunes, martes y miércoles, Tilcara organizó una nueva donación de sangre y en este caso participarán los padres, entrenadores y managers de las divisiones Infantiles y Juveniles. En la nueva acción solidaria que lleva adelante el Verde participarán cerca de 50 personas y será en la sala de Hemoterapia del Hospital San Roque, de 8 a 11.