Tigre domina a River Plate y gana 2-0 en el Monumental por el Apertura 2026

Tigre vence 2-0 a River Plate en el Monumental por la fecha 4 del Torneo Apertura 2026. Serrago y Romero anotaron los goles tempraneros.

7 de febrero 2026 · 20:06hs
Tigre se impone con claridad sobre River Plate en el estadio Monumental por la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026. El primer gol llegó a los 5 minutos del primer tiempo: Tiago Serrago remató dentro del área, el balón tocó en Matías Viña y terminó en la red, dejando sin reacción al arquero Santiago Beltrán.

El segundo gol se produjo a los 15 minutos, cuando David Romero tomó revancha frente a Beltrán y definió al palo izquierdo del arquero Millonario, sellando el 2-0 parcial para el equipo visitante.

River Plate pierde ante Tigre en el Monumental

River Plate intentó reaccionar, pero hasta ahora no logró generar peligro claro, mientras Tigre mantiene la ventaja en el marcador.

