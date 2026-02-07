Tigre domina a River Plate y gana 2-0 en el Monumental por el Apertura 2026.

Tigre vence 2-0 a River Plate en el Monumental por la fecha 4 del Torneo Apertura 2026. Serrago y Romero anotaron los goles tempraneros.

Tigre se impone con claridad sobre River Plate en el estadio Monumental por la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026. El primer gol llegó a los 5 minutos del primer tiempo: Tiago Serrago remató dentro del área, el balón tocó en Matías Viña y terminó en la red, dejando sin reacción al arquero Santiago Beltrán.