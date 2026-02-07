Tigre se impone con claridad sobre River Plate en el estadio Monumental por la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026. El primer gol llegó a los 5 minutos del primer tiempo: Tiago Serrago remató dentro del área, el balón tocó en Matías Viña y terminó en la red, dejando sin reacción al arquero Santiago Beltrán.
Tigre domina a River Plate y gana 2-0 en el Monumental por el Apertura 2026
Tigre vence 2-0 a River Plate en el Monumental por la fecha 4 del Torneo Apertura 2026. Serrago y Romero anotaron los goles tempraneros.
7 de febrero 2026 · 20:06hs
El segundo gol se produjo a los 15 minutos, cuando David Romero tomó revancha frente a Beltrán y definió al palo izquierdo del arquero Millonario, sellando el 2-0 parcial para el equipo visitante.
LEER MÁS: River recibe a un envalentonado Tigre
River Plate pierde ante Tigre en el Monumental
River Plate intentó reaccionar, pero hasta ahora no logró generar peligro claro, mientras Tigre mantiene la ventaja en el marcador.