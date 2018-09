Tevez sorprendió con lo que dijo de Riquelme

Ante la atenta mirada de cientos de testigos, el Apache tiró una frase que sorprendió teniendo en cuenta algunos cruces mediáticos que tuvieron los ex Boca en el último tiempo.

"Lo crean o no el jugador que más me marcó, me enseñó y me hizo entender la magnitud del mundo Boca y del fútbol, fue Román. Siempre le voy a estar agradecido", dijo.

Por otra parte, contó por qué se fue a jugar al fútbol chino luego de haber regresado a Boca desde la Juventus: "Me tiraron el club encima. Tenía que ser jugador, técnico, dirigente y masajista".

Al respecto de lo que hará cuando deje la actividad fue muy claro: "Si me decís hoy en día, '¿querés ser técnico?' No... Manager tampoco, me llenaría estar con los chicos y poder ayudar a la gente. Me llena poder estar acá y contarles mi experiencia. El discurso que di es lo que uno siente. No sé cuánto me quedará en el fútbol, ojalá podamos dar la vuelta, pero como ídolo tengo otro deber, que es esto. Me llenaría más eso que ser técnico, al fútbol le di mucho".

