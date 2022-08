Tevez fue denunciado por no tener el título de DT

El propio Dellepiane dio a conocer la postura de los denunciantes. “No nos interesa que vaya preso. Lo único que queremos es que no se siga violando la ley y escupiendo en la cara. Que se empiece a respetar la ley, porque hay gente que le dio su vida al fútbol y hoy no tiene para comer”, afirmó.

El representante del grupo de entrenadores destacó que “hay responsabilidades compartidas entre los organismos que deberían controlar y no lo hacen, como son la AFA, la Asociación de Técnicos y Rosario Central”. En tanto, añadió: “Si el día que debutó firmaba como aguatero, no había problema”.

"Entendemos que el curso lo inició en 2021 y como mínimo dura tres años, por lo cual se debería recibir al menos en 2023”, explicó Dellepiane sobre la raíz de la presentación judicial realizada.

Uno de los que se mostró muy molesto en el momento en que Carlitos Tevez comenzó a dirigir al equipo rosarino fue el experimentado entrenador Caruso Lombardi, quien manifestó que era una falta de respeto hacia quienes están estudiando en el curso de técnico, ya que no terminó con los estudios, por lo tanto no debería estar dirigiendo. "Carkis Tevez hizo el primer año y el segundo, por la mitad. Y si vos lo abandonas, lo perdés. Está en condiciones de dirigir a chicos de 14 años, más no puede", había afirmado Lombardi.