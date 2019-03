Tercer capítulo para ellas

Se disputará entre hoy y mañana la tercera fecha del Torneo Dos Orillas Femenino que organiza la Asociación Paranaense y Santafesina de hockey sobre césped. Entre los cotejos sobresalientes de la Zona Campeonato A se encuentra el que mantendrán en El Plumazo, Estudiantes Negro e Hípico de Concordia. Las concordienses suman 4 puntos con un triunfo y un empate, mientras que el último campeón del Oficial sigue en cero en la tabla de posiciones. En Santa Fe, el líder Quillá A será anfitrión en todas las categorías ante Alma Juniors de Esperanza.

Mientras que por la Zona B, el puntero La Salle de Santa Fe visitará a Talleres Rojo, el segundo en Primera División. Además, esta jornada marcará el debut de las categorías Infantiles que harán su presentación. Las pequeñas de Sub 6, Sub 8 y Sub 10 saldrán a la cancha para disfrutar de sus primeros pasos con el stick.

A continuación todo el programa de partidos:

Hoy, Zona Campeonato A: Cancha del Plumazo: Estudiantes Negro-Hípico a las 9 en Sub 14; a las 10 en Sub 16; a las 11.15, en Sub 12; a las 12.15, Infantiles; a las 13.30, Sub 18; a las 15, Reserva y a las 16.30, Primera División.

Cancha El Quillá: El Quillá A-Alma Juniors en los mismos horarios.

Cancha de Paracao: Paracao-Santa Fe Rugby también en los mismos horarios.

Zona Campeonato B: Cancha de Talleres: Talleres Rojo-La Salle, a las 9 en Sub 14; a las 10, Sub 16; a las 11.50, Sub 12; a las 12.15, Infantiles; a las 13.30, Sub 18; a las 15, Reserva y a las 16.30, Primera.

Cancha de CRAI: CRAI-Banco en los mismos horarios.

Zona Estímulo A: Cancha de Asociación Santafesina de Hockey: Franck-Universitario.

Cancha Santa Fe RC: Argentino de San Carlos-San Benito; a las 11 en Sub 14; a las 12 en Sub 16; a las 13.15, Infantiles. A las 15, en Reserva, Argentino-UNER; a las 16.30, en Primera, Argentino-25 de Mayo de Victoria.

Cancha de Talleres: a las 18, en Primera, Talleres Blanco-UNL. Mañana, a las 9, Talleres B-Unión Agrarios Cerrito en Sub 14; a las 10 en Sub 16; a las 11.15, en Sub 12; a las 12.30, Sub 18 y a las 14, Reserva.

Zona Estímulo B: Cancha de la Tortuguita: Rowing Blanco-Colón de Santa Fe a las 9 en Sub 14; a las 10, Sub 16; a las 12.15, Infantiles; a las 13.30, Sub 18. A las 15, en Reserva, Capibá-Colón y a las 16.30, en Primera, Capibá-Colón.

LOS VARONES. Por el Torneo Interasociaciones que reúne a equipos de Caballeros de Rosario, Paraná y Santa Fe se pondrá en marcha mañana la primera fecha con el siguiente programa:

Cancha de Rowing: los locales reciben a la Asociación Santafesina a las 15 en M-18; a las 16.30 en Reserva y a las 18 en Primera.

Cancha de Jockey Rosario: Jockey ante Talleres a las 12.15 en M15; a las 13.30 en M18; a las 15 en Reserva y a las 16.30 en Primera.

En Gimnasia y Esgrima de Rosario: GER recibirá a Paracao y 25 de Mayo de Victoria; a las 13.30 en M-15; a las 15 en Primera y a las 16.30, en Reserva.

En cancha de Universitario: Uni será local ante Estudiantes a las 13.30 en M15; a las 15 en Reserva y a las 16.30 en Primera.

LAS MAMIS. Comenzará hoy la disputa del torneo que organiza la Agrupación Mamis Hockey del Paraná. La primera fecha tendrá el siguiente programa de partidos: En Tortuguitas: a las 18.30, Soever-Aprode; a las 19.30, Rowing-Talleres Blanco. En El Plumazo: a las 18.30, Neuquén-Paraná Hockey Blanco; a las 19.30, Estudiantes-CAATSA. Cancha de Paracao: a las 18, Paracao-Don Bosco y a las 19, Talleres Rojo-Capibá.