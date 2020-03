Tenis de mesa: Los Asmu se mueven en su propio hogar

Por la pandemia de coronavirus la población debe quedarse en sus hogares para cuidar de uno mismo y de los demás. Así lo han acatado a la perfeccción Yamil y Agustín Asmu, padre e hijo, entrenador y jugador de tenis de mesa.

Ambos representan a Aspatem (Asociación de Tenis de Mesa de Paraná) y decidieron no parar a pesar de estar en casa. Tienen una mesa y ahí es donde día a día realizan los entrenamientos con la colaboración de Silvina, quien siempre está para dar una mano. “La cuarentena nos agarró en Córdoba. Fuimos el jueves 12 a jugar el Challenger Nacional de Córdoba y del Selectivo para la Selección Sub 11 y 13 de cara al Sudamericano que se iba a desarrollar en mayo en Salta. El viernes arrancaron las competencias y Agustín, por tener buen ránking, pasó la llave y jugó zona. Compitió en Sub 13 y tuvo resultados importantes al ganar en octavos. Siendo Sub 11 clasificó a cuartos en Sub 13. La Sub 11 no se jugó porque el viernes a la tarde se suspendieron todas las actividades. Pasamos la noche y regresamos a Paraná”, comentó el DT respecto de cómo los agarró la cuarentena y luego comentó: “La semana pasada se hizo mesa en casa. Arrancamos con peloteo y distintos ejercicios. Le sumamos muchos partidos para mantener el ritmo que traía ya que había ganado en Mendoza y teniendo muchas chances de integrar la Selección Argentina. Hoy (por ayer) arrancamos a hacer la parte física con distintas etapas y nos enfocamos más en el funcional. Hacemos vallas, conos, escaleras y cuadriláteros de coordinación. Con eso trabajamos en nuestra casa. Hacemos doble turno más las cosas de la escuela porque tiempo es lo que sobra”.

“Desde Aspatem instamos a todos los chicos a que sigan en movimiento con paleta y sin ella. En las redes pasamos toda la información”, dijo Asmu haciendo referencia a cómo trabaja la entidad hoy en día.

Por último habló de lo que viene cuando pase todo esto. “El calendario de Agustín, 1° del Ránking Nacional, veremos cómo sigue porque todo está parado. No sabemos la verdad y vamos a esperar qué dice la Federación Argentina. Además agradecer a la Secretaría de Deportes por el apoyo en este duro momento porque todo es muy difícil”.